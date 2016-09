Verklighetsnära thriller om terror

Ännu en före detta journalist som satsat på långskrivande. Eriksson har ett par faktaböcker bakom sig, och hans skönlitterära debut är en väl berättad och verklighetsnära thriller – ett par lösa tåtar i intrigen kan jag överse med.

Det börjar med ett larm från tyska säkerhetspolisen – någon med onda terroravsikter är på väg till Sverige. Kriminalinspektör Anette Jansson vid Säpo försöker hitta kopplingar till radikaliserade ungdomar i Stockholms förorter.

Plus i kanten för att Jansson är mer proffs än privatperson, jag kan bli lite less på trassliga familjerelationer, det personliga kan bli alltför påträngande ibland. Ett annat plus för försöket att belysa mekanismerna bakom våldsbejakande extremism. Skildringen av Säpos pusselarbete gör säkert ingen säkerhetspolis glad, men som lekman är jag nöjd.