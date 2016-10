Yimby-profilen om hur Gävle kan leva upp

Debatten om stadsbyggnad förs främst i storstäderna. Men även mindre städer som Gävle har en stadsbyggnadsdebatt. En av profilerna i denna heter Jonas Fredö, medlem i nätverket Yimby.

Yimby? Uttrycket Nimby är kanske mer bekant och ska utläsas som "no in my back yard", det vill säga personer som protesterar mot nybyggnationer i staden. En Yimby välkomnar i stället dessa nybyggnationer och driver opinion för stadens förtätning.

När jag kontaktar Jonas Fredö för en intervju i artikelserien "Vår stad", har tanken inte ens slagit mig att han inte skulle vara bosatt i Gävle. I Facebook-gruppen Yimby Gävle är han en flitig skribent och skriver inlägg och kommentarer så fort olika stadsbyggnadsfrågor är aktuella i stan. Men att ses över en kaffe för ett samtal blir svårt – han bor sedan länge i Göteborg, där han arbetar inom restaurangbranschen.

Gävle är dock hans "identitetsstad", som han uttrycker det. Intresset för staden som fenomen väcktes redan i barndomen.

– När familjen började handla i Köpis tyckte jag att det var enformigt och tråkigt. Jag ville ha stadsbullret, små butiker och folkrörelse. Jag har alltid tittat på hur hus fungerar i sin närmiljö.

Han har inte någon utbildning inom arkitektur eller stadsbyggnad, men kunskaperna har växt med engagemanget och intresset har intensifierats sedan Yimby startades 2007.

– Yimby har varit en fantastisk skola för att få lära sig om olika beståndsdelar i vad en stad är.

Yimby förespråkar en förtätning av staden och beskrivs som "ett partipolitiskt obundet nätverk som är öppet för alla stadsvänner. Vi vill att Gävle ska växa och utvecklas på ett urbant sätt med inriktning på tät stad ur en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet."

Jonas Fredö är kritisk till hur Gävle har frångått idén om stadens rutnätsstaden. Kvartersstaden ger enligt honom en mer levande stad, med portar och butiker riktade mot gatan.

Han tar upp de centrala miljonprogramsområden som finns i Gävle: Öster och Nordost.

– Varför inte titta på Nordost och förtäta där inne?

Närheten från Nordost, som har en hög andel invandrare, till husen längs med Esplanaden har öppnat upp för en utveckling som Jonas Fredö ser som spännande. I dessa butikslokaler längs med gatan öppnas det upp affärsmöjligheter för handlare som kan förse de boende i Nordost med varor som inte finns tillgängliga i andra butiker. En sådan miljö kan inte uppstå på Öster, även om befolkningsstrukturen ser liknande ut där, eftersom det inte finns några små butikslokaler för små handlare att starta verksamheter i.

Yimby-grupperingarnas idéer om kvartersstaden får inte sällan mothugg från arkitektkåren och andra stadsbyggnadsdebattörer. Jonas Fredö saknar motförslag för att uppnå samma positiva effekter som kvartersstaden för med sig.

– Vi i Yimby vill ha en livlig stad som ger trygghet och har underlag för kollektivtrafik, då finns det inte många alternativ till kvartersstaden. I så fall är det upp till andra som motsätter sig kvartersstaden att få in samma värden.

Han säger att stadsbyggnadsdebatten kan vara livlig i Gävle kring enskilda frågor, som äppelträdet på Söder, men att annat går under radarn.

– Yimby når bara en liten grupp, medan det i större forum finns ett engagemang i frågor som höghuset som planerades vid Folkets Hus där känslovärden spelade en stor roll. Men det finns ingen debatt om att exempelvis Sätras förortsstruktur förstärks när nya höghus byggs i Sätra centrum.

Som göteborgare har han perspektiv även från en större stad, och han ser både likheter och olikheter i hur stadsbyggnadsdebatten förs. I Göteborg är den mer intensiv. Ett särskiljande område är bilens roll.

– Jag tror inte att det går att få alla som i dag bor i Gävles utkanter att sluta ta bilen till externa köpcentrum. Vi får se det som två grupper och det är gruppen som bor i de centrala stadsdelarna som ska rädda cityhandeln.

Jag ber honom om exempel på misstag som Gävle har gjort, och han nämner placeringen av högskolan.

– Ett stort misstag var att inte gå vidare med planerna på att bygga en ny högskola vid Alderholmsbron. Det fanns annat som spelade in, så det var inte bara kommunens fel, men om de planerna hade gått igenom hade vi fått synergieffekter som heter duga. Det var synd att det inte blev så!

Men det finns positiva sidor också. Södra kungsgatans utveckling, med restauranger och folkmyller, imponerade på honom när han senast besökte barndomsstaden. Och han ser flera områden med guldpotential.

– Tänk att få igång Börsplan! Wow säger jag bara.