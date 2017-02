Längre lunchraster innebär högre betyg

Jag vill ha längre lunchraster och om vi elever får det höjer vi betygen och vi får fler som jobbar.

I dag på vi vissa dagar i veckan har vi bara 30 minuter att ta oss till matsalen, äta och sedan tillbaka för att hämta saker och gå till lektionen. Men när maten är sen för att Sodexo tydligen börjar laga ny mat precis när det tar slut så man får vänta i nästan 15 minuter och då hinner man inte både äta och hämta sina saker.

Lärarna vill att vi ska ta det lugnt och äta i vår takt men på grund av schemaläggningen måste vi stressa. Om vi inte får lugn och ro när vi äter så blir vi tröttare på lektionen då vissa till och med skippar lunchen då de inte hinner äta och hämta sina saker.

Då hinner man inte få i sig den energi man behöver för att kunna ta in det man hör och ser på lektionen. Om vi inte tar in det som händer på lektionen blir det svårare att komma in på gymnasiet, då blir det även svårare att få jobb med tanke på att de flesta vill ha personal som fått gymnasial utbildning och då tjänar eleverna som inte har tid att äta några pengar.

Därför vill jag förlänga lunchrasten till en timme som vi har vissa dagar, då har vi tid att äta i lugn och ro, prata med våra vänner, gå till soffan och annat så man sedan orkar att med lektionerna. Så därför för att kunna tjäna pengar och kunna ha ett bra liv när man blir äldre borde vi ha längre raster för en bättre framtid till våra ungdomar.

Jävligt less högstadieelev