Öström segrade i Nyströms isbanecup

Det rådde länge osäkerhet om det skulle bli tävling, med tanke på den ringa snötillgången till skyddsvallarna. Men efter hårt slit med stängsel längs en stor del av banan, så kunde beslut tas i fredags förmiddag.

David Starnberg, tävlande för arrangörsklubben Skutskärs MS och nybliven svensk mästare, vann kvalet i Solo via två heatsegrar. Tvåa i sammandraget blev Årsundas Andreas Olsson, före Per Lüdicke, Grängesberg.

Finalen därefter kom helt att domineras av Starnberg. Denne knep en överlägsen förstaplats, sin tredje för vintern inkluderande SM-racen i Hofors samt Årsunda.

- Ja,det gick bra idag också. Tyckte jag hade bra koll på de övriga och kände mig inte hotad, sammanfattade segerherren i samband med pokalutdelningen.

Under halva heatet hade Ken Svanberg, Östhammar, en kul kamp med hemmasonen Sebastian Lönnövik om andra platsen. De båda bytte positioner flera gånger per varv innan Svanberg tråkigt nog tvingades kasta in handduken med motorhaveri.

Lönnövik däremot höll distansen ut och styrde in som tvåa, knappa fem sekunder efter klubbkollegan David Starnberg. Trea blev Andreas Olsson, Årsunda, som presterade en härlig upphämtning från en sista plats i starten. Kalle Lindahl, Hamrånge, slutade fyra före Skutskärs 50-årige veteran Anders Jansson.

Tävlingen på Trösken avslutade Nyströms isbanecup (klassenOpen). Här glänste Jonny Öström, Årsunda, med två förstaplatser i kvalet, där Mats Löf, Örbyhus och Adam Wahlqvist, Uppsala, bokförde var sin seger samt andraplats.

Öström drog sedan det längsta strået även i finalen genom att koppla greppet per omgående. Mats Löf korsade mållinjen som tvåa, distanserad med 1,7 sekunder över de sju varven.

I likhet med David Starnberg i Solo 1 så har Jonny Öström vunnit rubbet i vinter.

- Det gälleratt få till starterna. Det handlar om fingertoppskänsla med kopplingen och att ha absolut rätt gaspådrag, förklarade han.

Totalt i cupen ordnade Jonny 75 poäng, maximal pott, efter förstaplatser i Hofors, Årsunda och så denna gång. Andra plats i sammandraget gick till Mats Löf, som med tre andraplatser slutade på 51 pinnar. Skutskärs Andreas Karlsson (sexa i epilogen) knep fjärde plats.

Drygt 300 åskådare trotsade den snåla nordanvinden på sjön och publiken bjöds på en bra tävling med många spännande kamper.

SKUTSKÄR: Isbanetävling MC

Solo 1 (8 varv)Final: 1) David Starnberg, Skutskärs MS, 7.19,6, 2) Sebastian Lönnövik, do,7.24,3, 3) Andreas Olsson, AMF Årsunda, 7.27,5, 4) Kalle Lindahl, Hamrånge MK,7.28,4, 5) Anders Jansson, Skutskärs MS, 7.28,8, 6) Mikael Eriksson, ÖsthammarsMK, 7.33,8, 7) Robert Jansson, do, 7.33,9, 8) Kim Hansson, SMK Hofors, 7.37,8,9) Johan Birgersson, Skutskärs MS, 7.40,0, 10) Tommy Jansson, Östhammars MK,7.41,0, 11) Fredrik Tysklind, SMK Hofors, 7.44.4, 12) Johan Durén, Uppsala MCK,7.45,0, 13) Jesper Birgersson, Skutskärs MS, 7.49,9.

Nyströms isbanecup (7 varv)Final: 1) Jonny Öström, AMF Årsunda, 6.57,9, 2) Mats Löf, Örbyhus MCK,6.59,4, 3) Adam Wahlqvist, Uppsala MK, 7.00,4, 4) Robert Jansson, do, 7.09,4,5) Patrik Gruvman, AMF Årsunda, 7.09,8, 6) Andreas Karlsson, Skutskärs MS,7.10,9, 7) Toni Harju, Östhammars MK, 7.11,5, 8) Robert Blomqvist, SkutskärsMS, 7.15,0, 9) Jörgen Larsson, SMK Gävle, 7.20,4, 10) Jimmy Larsson, do,7.27,3, 11) Marcus Larsson, Skutskärs MS, 7.31,9, 12) Joakim Pettersson,Östhammars MK, 7.31,9, 13) Anders Eriksson, Skutskärs MS, 7.32,4.

Slutställning Nyströms isbanecup1) Öström, 75 poäng, 2) Löf, 51, 3) Jansson, 38, 4) Karlsson, 34, 5) Wahlqvist,30, 6) Jimmy Larsson, 24, 7) Jörgen Larsson, 21, 8) Gruvman, 19, 9) Blomqvist,16…11) Marcus Larsson, 13, 12) Johan Andersson, Films MK, 11, 14) Eriksson, 11,17) Henrik Hjelte, Skutskärs MS, 6, 18) Josefin Hellbom, AMF Årsunda, 3.