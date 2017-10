Små marginaler när "Tjatte" Wikström segrade i Fjärdhundra

Årets fjärde och sista deltävling i DM avgjordes på ”Vångasträckan” vid Fjärdhundra, drygt två kilometer lång. Denna kördes tre gånger.

Trots ett besök i en banmarkerande ensilagebal så satte ”Tjatte”, tillsammans med kartläsande Mattias Kågström, bästa tid i fyrhjulsdrivna klassen på den första sträckan. Skutskärsduon lade här tre tiondelar till Tomas Åkerlund/Göran Schönqvist, Rimo.

De sistnämnda var därefter snabbast på sträcka 2. Films Johan Wesslén/Linnéa Norén följde nu som tvåa, medan ”Tjatte” tog tredje tid. Sammanlagt så toppade i detta skede Tomas Åkerlund med sekunden jämnt i marginal – före ”Tjatte”.

Denne lade nu på ett kol extra i det tredje åket och körde här 1,8 sekunder snabbare än Tomas Åkerlund. Detta räckte för seger!

Johan Wesslén slutade på tredje plats, exakt fem sekunder efter segrande ”Tjatte” Wikström. Placeringen räckte för att Johan skulle säkra guldet i DM på 32 poäng, sex före silvermannen Tomas Åkerlund.

I tvåhjulsdrivna klassen sparade inte Gestrikes Jimmy Holmqvist på krutet. Silvermedaljören i årets back-SM visade att han definitivt tillhör de snabbare även i rally.

Tillsammans med Jonas Fyhr i kartläsarstolen vann Jimmy den första sträckan före Robin Brandel/Mårten Lövgren, Rasbo. Tredje tid togs av Magnus Wallén/Andreas Olsson, Vallentuna.

Efter den andra omgången toppade Jimmy Holmkvist sammandraget med 4,4 sekunder tillgodo på Wallén. Brandel skuggade som trea, medan Films Pontus Westman/Jani Rautio delade fjärde plats med TommyHögström/Lotta Lundqvist, Rimo.

Tredje gången gillt blev det för Holmkvist/Fyhr i det avgörande åket. Totalt tog man segern med sju sekunders marginal före Brandel. Wallén slutade trea, Högström fyra och Westman femma. Sjätte plats bland A-förarna gick till Skutskärs Martin Lindberg/Niklas Löfström.

Tommy Högström var klar för DM-guldet redan före start. Pontus Westman kunde nu lägga beslag på silvret.

Bland C-förarna körde Andreas Åsblom/Anna Norman från Järbofort. Tempot räckte för att bli tvåa bland 17 deltagar

e, tre sekunder efter Simon Branteström/Lucas Branteström, Rasbo. Thomas Nordström/Peter Nordström, Film, styrde in på tredje plats.

Film noterade framgångar även i Appendix K. Karl-Johan Lövgren/Anders Hellman slutade tvåa i kategorin 1975-90 – efter Lars Davidsson/Åke Andersson, tävlande för arrangörsklubben Enköpings MK. I gruppen till och med 1974 tog Jukka Haanpää/Kent Jari Olsson en andraplats, distanserade med fyra sekunder av Christer Norling/Raymond Wessman, Rasbo.

VOC/Grupp F/Lilla grupp N vanns av Andreas och Peter Hultström, Nyköping. Två sekunder utanför pallen hamnade Skutskärs MattiasEngvall/Agnes Åsberg på en fjärdeplats. Samma placering bokförde även Roger Andersson/Christer Åkerman, Film, i C-klassen.

I Ungdom blev Ture Bostrom/Göran Olsson från Järbo tvåa, trots mankemang med gasvajern.

Resultat, Fjärdhundra:

Ungdom1) Joakim Ellner-Landberg, SMK Södermanland, Volvo, 5.27,6, 2) Ture Boström, Järbo MK, Golf, 6.28,7.Appendix K t o m 19741) Christer Norling, Rasbo MK, Opel, 5.22,6, 2) Jukka Haanpää, Films MK, do, 5.26,6, 3) Stefan Andersson, Almunge MK, Ford, 5.28,0.Appendix K fr om 19751) Lars Davidsson, Enköpings MK, Alpine, 4.59,7, 2) Karl-Johan Lövgren, Films MK, Opel, 5.12,5, 3) Anders Söderberg, Botkyrka MK, do, 5.20,1…6) Bengt Ståhlberg, Films MK, do, 5.27,3.4wd1) Jan Wikström, Skutskärs MS, Toyota, 4.43,7, 2) Tomas Åkerlund, MK Rimo, Ford, 4.44,5, 3) Johan Wesslén, Films MK, Mazda, 4.48,7.2wdA-förare: 1) Jimmy Holmkvist, Gestrike RT, Volvo, 4.51,6, 2) Robin Brandel, Rasbo MK, BMW, 4.58,6, 3) Magnus Wallén, Vallentuna MK, Nissan, 4.59,4, 4) Tommy Högström, MK Rimo, Opel, 5.00,8, 6) Pontus Westman, Films MK, Volvo, 5.01,5, 6) Martin Lindberg, Skutskärs MS, do, 5.02,8…9) Erik Brodin, Sandvikens MK, do, 5.10,3.B-förare: 1) Rasmus Persson, SMK Nyköping, Volvo, 5.06,6, 2) Mikael Frisk, Västerås MS, Ford, 5.06,7, 3) Christer Uddberg, Gnesta MK, Opel, 5.13,4…9) Morgan Hedqvist, Hedesunda MK, d:o, 5.33,1.C-förare: 1) Simon Branteström, Rasbo MK, Opel, 5.12,9, 2) Andreas Åsblom, Järbo MK, Volvo, 5.15,9, 3) Thomas Nordström, Films MK, Volvo, 5.17,9.VOC/Grupp F/Grupp N 0-1400 ccA/B-förare: 1) Andreas Hultström, SMK Nyköping, Volvo, 5.20,4, 2) Joakim Björnsson, Kolsva MS, do, 5.21,6, 3) Niklas Berglund, Eskilstuna MK, do, 5.26,6, 4) Mattias Engvall, Skutskärs MS, Golf, 5.28,6.C-förare: 1) Martin Jigler, Enköpings MK, Volvo, 5.31,7, 2) Rasmus Palm, Eskilstuna MK, do, 5.32,1, 3) Thomas Söderlund, MK Orion, Suzuki, 5.42,0, 4) Roger Andersson, Films MK, Volvo, 5.43,7…7) Leo Keding, do, do. 5.48,0, 8) Joel Liljeholt-Vesslén, do, do, 5.50,8, 10) Staffan Larsson, do, do, 5.59,1.Grupp E1) Jonas Larsson, Enköpings MK, Saab, 5.32,5, 2) Jonas Lindfors, do, Golf, 5.34,8, 3) Christoffer Örneholm, Örsundsbro MK, do, 5.38,7…7) Leif Westman, Almunge MK (Åkerby), Golf, 5.50,7.