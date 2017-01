Efter omröstning på Facebook – Teleopti väljer Gävle och anställer 20 utvecklare i år

Företaget har 200 anställda i 13 länder. Produkten är programvara för callcenters och de omkring 1 000 kunderna finns över hela världen.

Hittills har programvaran utvecklats på kontor i Stockholm, Strängnäs och Kina. I fjol togs beslutet att expandera verksamheten med en avdelning för programvaruutveckling – antingen i Borås eller i Gävle.

Orterna var jämbördiga ur alla tänkbara synvinklar. Istället för att dra lott beslutade företagsledningen att under mellandagarna ställa en öppen fråga på Facebook: "Borås or Gävle? Help us decide."

– Vi har fått in 3 000 röster som i stort sett är jämnt fördelade. Men när vi tittade närmare på rösternas kvalitet valde vi tillslut Gävle, säger Olle Düring.

Men "kvalitet" menar han bland annat vilka personer som hade röstat och vilka kommentarer de hade lämnat.

– Det fanns bland annat några utflyttade Gävlebor som skrev att de var beredda att flytta tillbaks om de fick anställning i företaget, säger Olle Düring.

Häromdagen var han i Gävle för att titta på lokaler. Han räknar med att verksamheten snart kommer igång.

– Innan sommaren vill vi anställa tio programvaruutvecklare och totalt 20 under 2017, säger Olle Düring.

Läs mer: Kamp mellan Gävle och Borås om etablering av nytt företag – röstning på Facebook avgör