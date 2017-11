Sultan Beirut flyttar in i Mingel & Bars gamla lokaler – Remi El Eters krogimperium utökas

Redan sent i september meddelade Sultain Beirut via sin facebooksida att de avsåg flytta till Mingel & Bars gamla lokaler "inom närmaste månaderna". Under tiden som gått har Mingel & Bar flyttat till tidigare indiska restaurangen Chakras lokal på Norra Slottsgatan intill Myrorna.

Enligt inlägget från september är målet att ta nästa steg och "att lyfta upp hela konceptet genom att erbjuda en helhetsupplevelse. Allt ifrån maten till libanesiska viner och härliga Mellanöstern-fester med magdansöser. Det slutar inte här, vi kommer att twista till det som vi har alltid har gjort genom att bjuda in stora svenska artister. Vi kommer dessutom att satsa på uteservering som kommer att erbjuda vattenpipa och utomhusbar. Menyn kommer att utökas och vi kommer att kunna servera er hela det libanesiska köket".

I måndags 20 november kom ett nytt inlägg på Sultain Beiruts facebooksida om att nedräkningen börjat till nya "förbättrade och lite lyxigare Sultain Beirut". Exakt öppningsdatum är inte specificerat.

Sultan Beirut låg tidigare inne i Winn-huset och har legat ute till försäljning för 300 000 kronor sedan 1 november. Enda kravet där är att restaurangen inte får drivas i libanesisk riktning, på grund av Sultain Beiruts närliggande nyetablering.

Uppmärksamma Gävlebor har även kunnat notera att ägaren Remi El Eters libanesiska pizzeria Tam Tam på Nygatan har slagit igen.

GD har försökt nå Remi El Eter utan framgång.

Bland andra restauranger i Gävle som ligger ute på Blocket till försäljning just nu hör Restaurang Kurdistan på Murmästargatan 2 och Hamnrestaurangen, Fraktvägen 3.

