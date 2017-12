Under hösten har artisten haft ett eget TV-program: Ebbots Ark. Nu ger han sig ut på turné med bandet The Indigo Children, som även agerade husband i TV.

Ebbot Lundberg inleder sin vårturné i Norrköping den 10 februari och han gör sammanlagt elva konserter fram till maj.

Med gruppen The Soundtrack Of Our Lives har Ebbot vunnit flera Grammisar. De har även varit nominerade som "Best Rock/Indie Album" på amerikanska Grammy Awards.