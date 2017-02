"A cure for wellness" höga ambitioner når bara havlvvägs

DRAMATHRILLER Visst finns det något sekteristiskt över vissa hälsosamma människors livsstil? Regissören Gore Verbinski verkar hålla med, för han ger en välriktad känga åt vår tids förkärlek för hälsotrender, spa-kultur och mindfulness i sin senaste film "A cure for wellness". Baksidan är att filmskaparen inte riktigt lyckas genomföra vad han föresatt sig att göra.

Den som avfärdar den före detta reklamfilmaren på grund av äventyrsmagplask som "Pirates of the Caribbean"-filmerna eller "The lone ranger" gör sig dock en otjänst. Verbinskis remake av Hideo Nakatas j-horrorfilm "The ring" visade till exempel prov på både god berättartalang och öga för det visuella, egenskaper som han åter ger uttryck för i "A cure for wellness".

Redan filmens anslag är storslaget. I en av många mörkgrå, glänsande kontorsbyggnader i New Yorks skymningsland jobbar ännu en överarbetad människa sent framför en lysande dataskärm innan kroppen tackar för sig. Årets säljare går under på en grå heltäckningsmatta utan en enda själ som kan hålla hans hand.

Det blir den skrupelfrie ynglingen Lockhart (Dane DeHaan) som får ta ett steg upp på karrriärsstegen, men hans första uppdrag blir något annat än det han tänkt sig. I Schweiz finns företagets vd, som vägrar komma hem från sin semester på en kurort. Nu ska Lockhart hämta hem honom. Det är bara det att ingen någonsin lämnar slottet, som bär på en ruskig historia.

Trots att Verbinski ägnar på tok för mycket tid åt övertydliga detaljer och berättelsen ganska snabbt blir förutsägbar, är det rätt underhållande och spännande att följa Lockharts kamp mot hälsocentrets tydligt ondskefulla personal. Miljön är en nyckelspelare i filmen, och produktionsdesignern Eve Stewart och fotografen Bojan Bazelli gör ett utmärkt jobb med att skapa en ruggig, gotisk stämning i slottets många mystiska utrymmen.

Men någonstans är det som om den film Verbinski vill göra, inte riktigt hamnar där uppe på bioduken. Några äckelframkallande scener bjuder han i alla fall på. Personer med tandläkarskräck varnas härmed. Och den som förfasade sig över ett ålansatt hästhuvud i Volker Schlöndorffs "Blecktrumman" lär få mardrömmar av det som rör sig i hälsokällan i "A cure for wellness".