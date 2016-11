"Fyren mellan haven" får en att känna sig blåst på konfekten

DRAMA Derek Cianfrance har med filmer som "Blue Valentine" och "The place beyond the pines" utmärkt sig som klarsynt uttolkare av krisande förhållanden. I "Fyren mellan haven", regissörens största film hittills, gör han det för första gången utifrån någon annans förlaga. Kanske har det påverkat, för filmen är Cianfrances minst berörande hittills, trots det dramatiska anslaget och ett gripande innehåll.

Cianfrance har skrivit manus utifrån en bok av ML Stedman, om en introvert före detta soldat (Michael Fassbender) som tar tjänst som fyrvaktare på en vindpinad, ödslig ö utanför den australiska västkusten. Isoleringen som uppdraget innebär är svårhanterlig, får han veta, men ensamhet är exakt vad den av kriget ärrade Tom Sherbourne söker.

Livet får oväntat en ny mening tack vare Isabel (Alicia Vikander), en ung kvinna från fastlandet. Men två svåra missfall drar skugga över deras lycka. När så en skeppsbruten båt dyker upp med en död man och en skrikande bebis i, fattar paret ett beslut som skänker frid åt den sörjande Isabel, men förändrar deras relation och framtid: de behåller flickan.

Fassbender och Vikander är bra i rollerna, likaså Rachel Weisz som spelar barnets biologiska mor och också får stort utrymme här. Men i stället för att fördjupa sig i de moraliska frågeställningarna kring rollfigurernas val laddar Cianfrance "Fyren mellan haven" med episkt vackra landskapsbilder, tårframkallande scener och stundvis övertydlig symbolik. Det gör att historien aldrig riktigt berör mer än på ytan.

Svårast blir det att köpa filmens tredje parti där allt landar i en sorts alla-ska-bli-nöjda-kompromiss. Med tanke på hur Cianferance hela tiden har laddat inför en grand finale är det en dålig lösning. Man känner sig helt enkelt lite blåst på konfekten.