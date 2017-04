"Get out" - hajpad och skrämmande satirisk film om rasfrågor

Jordan Peele är hittills kanske mest känd som ena halvan av humorduon Key and Peele. Tillsammans har de medverkat i tv-serien "Fargo" och gjort en hel hög skojiga sketcher för Comedy Central. Visst märks Peeles komiska begåvning när han nu på egna ben har regisserat filmen "Get out". Men med ett intressant genrebyte visar han även upp en fallenhet för nutidskommentarer i en mer avancerad form.

Det hela handlar om Chris (Daniel Kaluuya) och Rose (Allison Williams, känd som Marnie i "Girls"), ett charmigt par som är innerligt kära. De ska hem till hennes föräldrahem för första gången. Hon är vit och han är svart, vilket föranleder honom att fråga om hon har berättat om hans hudfärg för föräldrarna. Nej, svarar hon obekymrat och lägger till att föräldrarna hade röstat en tredje gång på Obama om de bara kunnat.

Och vid första anblick verkar föräldrarna helt obrydda och välkomnar Chris med kramar och mys. Bradley Whitford och Catherine Keener är två favoriter som aldrig gör en besviken, de är perfekta i rollerna som stenrika liberala föräldrar, som ber om ursäkt för att deras hemhjälp är svart: "Vi fattar ju hur det ser ut".

Men redan under bilresan på väg dit skiftar stämningen och Jordan Peele skruvar mästerligt upp temperaturen från vagt obekväm till riktigt jädra obehaglig. Han har i intervjuer sagt sig vara inspirerad av George Romeros klassiker "Night of the living dead", som åtminstone i efterhand ses som en skräckfilm om rasfrågan. "Get out" landar i en mardrömslik version av absolut nutid och fångar lågmält men stenhårt de olika måttstockar som finns för vita och svarta. Det handlar om överläge och underläge och i ett skruvat, och intressant, scenario även om avund hos de vita.

Ett par av scenerna etsar sig fast eftersom de är så precist filmade och smart konstruerade. Det är inte så ofta man ser begåvade thrillers med skräckinslag. "Get out" lyckas vara rolig, läskig, snygg och bjuda på svidande satir.