"Girls trip" känns mer som ett event än en film

KOMEDI Essence-festivalen äger rum varje år i New Orleans. Den riktar sig främst till svarta kvinnor av alla åldrar och grundades av magasinet Essence för 22 år sedan. Artister som Beyoncé, Stevie Wonder, Aretha Franklin och Kanye West har uppträtt där, det kallas för "a party with a purpose" och tja, det verkar vara ett otroligt hålligång. Den stora behållningen av den här glossiga reklamfilmen är att man blir riktigt sugen på att dra till "The big easy" och lapa signaturdrinken "hurricane" på megahedonistiskt vis.

I centrum för det som man med viss tvekan kan kalla storyn står Ryan Pierce, en bästsäljande livsstilsdrottning som enligt egen utsago "can have it all". Det vill säga en författarkarriär och en äkta make och förmågan att tjäna massor med pengar på just detta faktum. Vi har också Sasha, en tidigare journalist som numera försörjer sig genom sin egen kändissajt, vars affärer inte går så lysande. Lisa är sjuksköterska, frånskild med två barn och ett enormt behov (tycker i alla fall väninnorna) av att "damma av spindelväven mellan benen". Sist men inte minst Dina som är det här gängets vuxenbebis, som skriker högst och mest och visar övriga vad det innebär att "grapefrukta" en välutrustad man.

Gänget shottar girl power och förvaltar filmtrenden där kvinnogäng mellan 35– 45 uppför sig "illa", där småkul filmer som "Bad moms" och "Rough night" tagit stafettpinnen från mästerverket "Bridesmaids". Det festas, liggs, dansbattlas och urineras offentligt på ett småäckligt men ändå befriande vis.

Men trots en fin sensmoral om att kvinnor egentligen bara behöver varandra för att nå verklig framgång, känns det segt att det ägnas enormt mycket tid på tröttsamt tjafs och konflikter om – män.

Den dag en "tjejkomedi" inte bygger på att förhålla sig till killproblem blir en glädjens dag, fram till dess kan den hugade på ett småfnissigt vis underhålla sig med det här gänget.