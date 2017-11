"Justice league" - en seg röra till film

ACTIONÄVENTYR "What a difference a day makes". Minns ni låten med Dinah Washington? Just nu i Hollywood sjungs det intensivt på en likande låt: "What a difference a month makes" och så här post-Weinstein fylls Bruce Waynes gamle butler Alfreds replik "Jag känner inte igen den här världen längre" med helt ny mening.

Kartan har ritats om och det är bara att gratulera DC Comics till fyndet Wonder Woman som är ett mycket starkt ess att ha i rockärmen i dessa tider.

Där konkurrenten Marvel gång på gång lyckas sy ihop ett kul gäng i enormt underhållande filmer har DC Comics haft stora problem med rollbesättning, handling och inte minst tonen i filmerna. Denna gång har man satt upp ett finger i luften och insett att publiken just nu verkar föredra den enda kvinnliga medlemmen i gänget samt gärna tar snärtig humor till sina superhjälterullar.

Och resultatet är mindre deppigt än vanligt, kanske som ett resultat av att charmtrollet Joss Whedon (som regisserat just "Avengers") blixtinkallades när den dokumenterat triste Zack Snyder tvingades hoppa av på grund av en familjetragedi. Den som tjänar mest på detta är Ben Affleck, vars Bruce Wayne klämmer ur sig småroliga Tony Stark-liknande punchlines titt som tätt, ofta med eggen riktad åt den, ärligt talat, ganska fånige Aquaman.

Men i övrigt funkar nästan ingenting. För även om det är kul att återse Diana Prince så hade den nya trion Aquaman, The Flash och Cyborg tjänat på att introduceras bättre. De kläms in med skohorn i dramat mellan den trötte Batman och den faktiskt döde Superman samt de mer välkända bifigurerna, som kommissarie Gordon, Lois Lane och alla amasoner.

Det tar över en timme innan gänget ens är samlat. Deras personliga historier bottnar aldrig och den fult datoranimerade skurken Steppenwolf är så oengagerande att det knappt går att ta in vad han egentligen har på gång med sina tydligen extremt farliga eh, lådor som han jagar efter.

Som sagt, kartan har ritats om och det har gått snabbt. Det känns tondövt att amasonerna i den här filmen strider i läderbikinis och att kameran ofta ramar in Gal Gadots rumpa. Kanske borde DC Comics ha gått rakt på "Wonder Woman 2" istället för att släppa den här halvkokta superhjältesoppan.