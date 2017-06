Nagelbitare som får raggen att resa sig

I filmens inledning befinner vi oss i ett ödsligt hus i skogen. En äldre man med otäcka bölder över hela kroppen släpas av två gasmasksförsedda män ut i skogen, där han avrättas med ett skott i huvudet varefter kroppen dränks in med bensin och bränns upp. De två männen är den gamle mannens svärson Paul och hans barnbarn Travis. De bor med Pauls hustru Sarah i huset och vi förstår gradvis att de flytt från en form av dödlig pest som slagit ut större delen av USA:s (och möjligtvis också världens) befolkning. Vad som startat den får vi inte veta, här finns inga inklipp på TV-skärmar där det talas om undergången. Det räcker med att veta att smittan finns, den är dödlig och den kan föras vidare av både människor och djur.

Paul, spelad av den alltid lika utmärkte Joel Edgerton, har infört en strikt rutin för att skydda den lilla familjen. Allt förändras när de en natt får besök av främlingen Will, som letar efter mat till sin familj. Detta leder efter hand till att Will med sin hustru Kim och deras unge son flyttar in i huset. Efterhand börjar maktstrukturerna i huset förändras och misstänksamheten i den lilla gruppen växer med katastrofala resultat.

Trey Edward Shults har med ”It comes at night” gjort en av de bästa spänningsfilmer jag sett på många år – på sitt sätt en variant av den gamla ”huset i skogen som hotas av dödlig fara”-storyn (tänk ”Evil dead” och ”Cabin in the woods”), men här är det inte zombier eller andra monster som hotar. I stället är det en fara vi inte kan se och som därför är ännu farligare. Shults jobbar mycket med ljus kontra mörker, kameran rör sig genom det mörka huset som känns allt mer klaustrofobiskt, han kommer med sporadiska scener som får oss att hoppa högt i biofåtöljen, men det är aldrig chockscener som självändamål. Till skillnad från de flesta andra genrefilmer vill ”It comes at night” att vi börjar fundera över hur vi själva skulle reagera. När ska vi sluta hjälpa vår nästa och bara tänka på oss själva? Eller ska vi sluta med det? Och går det över huvud taget att stänga ute hoten från omvärlden?