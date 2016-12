Recension: Nya "Star Wars" får GD:s ledarskribent att skrika av glädje

SCIENCE FICTION Förväntningarna var skyhöga. Efter förra årets nystart av den populära rymdoperan "Star Wars", med "The Force Awakens", var vi många fans som såg fram emot nästa filmkapitel i det massiva Star Wars-universumet. Och "Rogue One – A Star Wars Story" levde verkligen upp till alla förväntningar.

För de som inte är inbitna Star Wars-fans kan handlingen i "Rogue One" vara lite förvirrande. Det är nämligen ingen fortsättning på förra årets succé "The Force Awakens", utan filmen utspelas innan "Stjärnornas krig" (Star Wars: A New Hope) från 1977.

I "Rogue One" får vi följa ett gäng rebeller som försöker lägga vantarna på ritningarna över rymdimperiets massförstörelsevapen Dödsstjärnan. Publiken introduceras till nya fantastiska planeter som är minst lika magiska som sandplaneten Tatooine eller träskplaneten Dagobah i originaltrilogin.

Men bäst av allt i "Rogue One" är förmodligen de nya karaktärerna.

Felicity Jones spelar hjältinnan Jyn Erso som dras in i det galaktiska inbördeskriget mot sin vilja. Med sig har hon rebellalliansens främste spion Cassian Andor, spelad av Diego Luna, och ett band av bröder som helt stjäl showen: den spirituelle krigaren Chirrut Imwe (Donnie Yen), den skjutglade Baze Malbus (Wen Jiang) och den uppkäftige roboten K-2SO (Alan Tudyk).

Tillsammans måste de slåss mot den äregirige Orson Krennic (Ben Mendelsohn), den ansvarige bakom byggandet av Dödsstjärnan, och en hel drös av rymdimperiets stormtroopers. Och givetvis har Disney, som numera äger rättigheterna till allt som har med Star Wars att göra, slängt in lite nya former av stormtroopers för att kunna sälja leksaker.

"Rogue One" är smutsigt och mörkt. Men regissören Gareth Edwards är noga med att inte låta publiken falla in i två timmars depresion av mörker och elände. Det finns alltid en smula hopp. Ett nytt hopp.

Och en massa nostalgi och referenser till andra Star Wars-filmer. Darth Vader, kanske den främsta av antagonister i populärkulturen i dag, gör några snabba inhopp i "Rogue One". Vader är lika skräckinjagande, om inte värre, som i de första Star Wars-filmerna. Och den som älskar barscenen i "A new hope" lär hoppa upp av glädje när två helt obetydliga karaktärer råkar gå in i Jyn Erso. Jag skrek i alla fall.

Filmens sista akt påminner om hollywodska skildringar av det andra världskriget. Det är Star Wars som vi aldrig sett det förut. Det är våldsamt, det exploderar överallt och uppoffringarna är många. Och i centrum för allt elände: ett gäng udda karaktärer som man faktiskt bryr sig om.

Handlingen, miljöerna och musiken påminner publiken om att "Rogue One" är en Star Wars-film, och inget annat. Och Kraften, den är stark med det här senaste tillskottet i Star Wars-familjen.

Onsdag 14 december 2016

Betyg: 4 av 5