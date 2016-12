Rolf Lassgård ett steg närmare en Oscar med "En man som heter Ove"

– Det är helt fantastiskt. Magiskt. Det är helt otroligt att vara bland de nio. Vilket år den här farbrorn har haft. Och inte minst den senaste veckan, säger huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård till TT.

Fyra ska bort inför den slutliga nomineringen, och den 24 januari tillkännages vilka filmer som Oscarsnominerats.

Bland övriga filmer på Oscarakademiens lista finns norska "Kongens nei" av regissören Erik Poppe, med Tuva Novotny som kronprinsessan Märtha, och Danmarks bidrag "Under sanden".

Lassgård berättar att han "hoppats och hållit tummarna" för att "Ove" skulle gå vidare i nomineringen.

– Han är envis, den här gubben. En katt bland hermelinerna, det kan vara bra att vara det ibland. Men det är två stora trappsteg kvar, först att komma bland de fem och sedan själva utdelningen. Men nu får vi glädjas åt det här, säger han.

De övriga på listan är "Tanna" (Australien), "It's only the end of the world" (Kanada), "Min pappa Toni Erdmann" (Tyskland), "Forushande" ("The Salesman", Iran), "Paradise" (Ryssland) och "My life as a zucchini" (Schweiz).

Regissören Hannes Holm är förvånad över att förhandsfavoriter som Paul Verhoevens "Elle" och Pedro Almodóvars "Julieta" nu är ute ur leken.

– Det visar att de svenska radhusområdena inte är så tråkiga. Och att sura gubbar finns över hela världen. Det är viktigt att det finns sådana, och att de kan förändra sig. Det är en vidunderlig historia, och vi måste ha sådana berättelser, säger Hannes Holm.

Holm berättar att filmen gjordes med en svensk normalbudget, och han tycker det känns skönt att det inte krävs mer.

– Att vi kommit så här långt ser jag som en hyllning till och en signal till Filmsverige, säger Holm, som också är glad över att tre skandinaviska filmer finns med.

Både Holm och Lassgård har under hösten rest runt i USA för att göra reklam för filmen, som blivit en kommersiell succé även där, och för en nominering. Filmen har visats för Oscarsakademien.

– Jag vet inte vad som händer nu och om vi måste åka till USA igen. Det lär väl hända mycket nytt. Det var en rejäl överraskning, säger Hannes Holm.

"En man som heter Ove" utsågs nyligen till årets bästa komedi av Europeiska filmakademin. Lassgård har dessutom varit aktuell i Oscarsammanhang tidigare, då "Under solen" var nominerad för bästa icke-engelskspråkiga film år 2000. (TT)