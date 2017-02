Tiden har sprungit i från "Resident evils" sista kapitel

SKRÄCKÄVENTYR Vi lever i ett dystopiskt tidevarv. Medan den demoniske demagogen härjar i väster konsumerar biopubliken den ena dystra framtidsskildringen efter den andra. I succésviter som "Hunger games" och "Divergent" möter vi unga kvinnor som kämpar mot totalitära system, trots minimala chanser till triumf, eller ens överlevnad.

Men långt före Katniss Everdeen och Tris Prior hade vi Alice – hjältinnan i dataspelsfilmatiseringen "Resident evil", som gjorde entré på biograferna 2002. Milla Jovovich spelade agenten Alice, som vaknar upp på ett badrumsgolv med minnesförlust, och kastas in i ett gastkramande zombieäventyr där mänsklighetens hela existens står på spel.

Filmen blev en publikmagnet, och har fått fyra uppföljare. Nu kommer den sjätte och sista delen i sviten, signerad originalregissören Paul WS Anderson.

I "Resident evil: The final chapter" ställer Alice siktet mot Raccoon City, där den apokalyptiska virusepidemin tog sin början. Djupt nere i underjorden, under kratern efter kärnvapenattacken som skulle sudda ut alla spår av staden, har det multinationella företaget Umbrella Corporations sitt forskningscenter – The hive – och där ska också ett motgift finnas.

Men fastän filmen bjuder på snygg action och drar i alla thrillertrådar, så märks det att tiden har sprungit ifrån "Resident evil". Alice, som gör halsbrytande akrobatkonster i opraktiskt urringad dräkt, känns hopplöst tunn och ointressant i jämförelse med en komplex rollfigur som Katniss. "Ibland känns det som att detta har varit hela mitt liv – springandet och dödandet", säger hon, och det är bara att hålla med (även om vi nu äntligen får svaret till varför hon inte har några minnen från tiden före zombieapokalypsen).

I ljuset av mer djuplodande dystopier, som ofta vill få oss att inse vikten av att slå vakt om demokratin, förvandlas "Resident evil"-sagan till pubertal kitsch. Anderson och Jovovich har helt missat att även ett svulstigt zombieäventyr måste få vara lite, lite grand på riktigt.