Forsbackasonen Lars Göran Persson har tung roll i South Park-musikalen "Book Of Mormon"

Lars Göran Persson ringer upp under den fjärde repetitionsdagen för "Book Of Mormons". Det återstår drygt två månader till premiär som är 26 januari 2017. Lars Göran är född i Forsbacka, gick i skola i Valbo och Gävle och bor numera på Liljeholmen i Stockholm. På hans cv märks otaliga teaterroller, men även egna uppsättningar samt medverkan i "Tre kronor" och "Björnes magasin" under det sena 80-talet.

2013 debuterade han dessutom som författare till Gävledeckaren "Skådespelaren som tappade huvudet" om ett mord på Gävle Teater, där han spexade med Vasaskolan en gång för längesen. Boken var den första i en trilogi om kommissarien Paul Schiffer.

– Det var nåt med den där byggnaden. Gävle teater har betytt något för mig som jag inte riktigt kan förstå, säger Lars Göran Persson.

När kommer nästa del?

– Grejen är att förlaget inte finns längre. Böcker är inget man tjänar pengar på. Pjäser tjänar man mer på. Vore dock kul om jag fick göra en del två. Den ska handla om bärplockare i Hälsingland. Men då kanske jag måste ta kontakt med ett nytt förlag. Det blir nog när jag får tjänstledigt från Stadsteatern i Stockholm.

För tolv år sedan gjorde Kerstin Monk en större intervju i GD med Lars Göran. Då med anledning av att hans pjäs "Pizzeria Gasolino" gick i Gävle och Sandviken. Efter det har han varit på Gävle Teater med sin egen föreställning "Strindberg, Hiatt, hunn å jag" 2007. Och faktum är att han ämnar komma tillbaka till Gävle Teater den 2 mars nästa år med sin soloföreställning "Ett rop på hjälp i ord och ton", som tidigare givits på en av Stockholms Stadsteaters scener.

– Det är en levnadsberättelse om en man mitt i livet. Den lånar mycket av Dante Alighieris "Den gudomliga komedin" och är skriven med samma versmått. Den innehåller en hel del sånger och jag spelar konstiga instrument som omnichord. Jag vill hålla liv i föreställningen och tänkte åka ut i landet under veckorna nästa år.

Just nu är Lars Göran aktuell med "Dylansällskapet", också på Stadsteatern. Den handlar om fyra män som snackar om Bob Dylan. Och den har fått en viss skjuts efter att det stod klart att Dylan vunnit Nobelpriset. Nästa stora grej för Lars Göran är "Book Of Mormon" som handlar om två mormoner vilka ska ut och missionera i Uganda. Linus Wahlgren spelar den fryntlige av dem, Per Andersson den något mer "komplexa". En rapp dialog utlovas, kanske inte så märkligt då det är South Park-skaparna Trey Parker och Matt Stone som ligger bakom. Musikalen hade ursprungligen premiär på Broadway i New York 2011. Därefter har den gått vägen via West End i London 2013 och når alltså nu Sverige, som blir första land utanför den anglosaxiska världen att tolka musikalen.

Lars Göran Persson spelar tre roller, bland annat som mormonkyrkans grundare Joseph Smith. Enligt källor ska det ha varit tuff konkurrens om rollerna. Lars Göran fajtades med flera andra "riksbekanta skådespelare i kö". Audition var i mars.

– Först tänkte jag att det här kan väl inte vara något för mig. Men min dotter som bor i London hade sett den där och sa att det var det roligaste hon sett. Så jag sökte och fick rollen.

Den verkar sticka ut lite från andra roller du gjort?

– Det här är en ganska speciell musikal. Den är nyskriven, ämnet med mormoner är annorlunda. Och så är den skriven av South Park-killarna. Den sticker ju ut bland många andra musikaler som spelas om och om igen. Jag tycker dock att den ligger lite i linje med vad jag gjort tidigare.

Föreställningen följer noggrant Mormonernas bok.

– Deras religion är lite speciell, men det verkar inte som att mormoner haft så mycket emot musikalen. Religionen är rätt skruvad som den är. I pjäsen framstår ugandierna som de smartare, säger Lars Göran Persson.

Casten är också rätt annorlunda för en svensk scen. "Hälften vita, hälften svarta skådespelare" beskriver Lars Göran det som.

Finns det någon typ av teater du inte tål?

– När man misslyckas med teater kan det bli tråkigt. På Stadsteatern har jag dock kollegor som är så duktiga att de kan vända en dålig text eller konstig regi till något bra. Det finns ett ansvar, att alla ser till att det blir intressant ändå. Jag kan annars uppskatta allt från Stefan och Krister och musikal till teater där det bara är tystnad. Jag har en grundfascination för all teater.

...

"Book Of Mormon"

Premiär torsdag 26 januari 2017

Chinateatern, Stockholm

Biljetterna är släppta