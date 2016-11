Här är trion som ska leda Musikhjälpen i Örebro

Det blir en veteran och två nykomlingar som flyttar in i Musikhjälpens glasbur på Stortorget i Örebro mellan 12-18 december för att direktsända radio och tv under 144 timmar.

Pelle Almqvist, känd som sångare och frontfigur i bandet The Hives, har tidigare varit gäst i glasburen och har arrangerat flera auktioner för att samla in pengar till Musikhjälpens ändamål. När han nu går in som programledare konstaterar han att det känns spännande och roligt att få testa på något nytt.

– Men lite nervöst är det också. Alla pratar hela tiden om att man lätt bryter ihop inne i buren, så det kanske blir så att jag knäcks som en liten kvist.

Även Josefine Jinder, känd under sitt artistnamn Little Jinder, har tidigare engagerat sig i Musikhjälpen – både som gäst och genom auktioner.

– Och varje gång jag har varit tvungen att lämna buren har jag känt att jag vill vara kvar. När jag fick frågan om att vara programledare var det absolut ingen tvekan, jag skrek: "Ja!", rätt ut.

P3-profilen Kodjo Akolor har varit programledare för Musikhjälpen de senaste fem åren. Men när programmet nu kommer till Örebro blir det sista gången han axlar rollen som programledare. Ett beslut som har varit svårt att ta.

– Det har varit sjukt svårt och jag har fortfarande ångest över det och vill ändra mig. Men det var därför jag valde att gå ut med det offentligt, för nu kan jag inte backa. Jag har själv alltid stört mig på programledare som håller sig fast i all oändlighet. Nu är det dags att någon annan får ta plats.

Musikhjälpen 2016 samlar in pengar under temat "Barn i krig har rätt att gå i skolan". Pengarna kommer gå till ändamål som på olika sätt möjliggör för barn i krig och barn på flykt att få utbildning.

– Utbildning är en viktig del för att barn ska ta sig vidare i livet. Konsekvensen av att barn inte får gå i skolan kan bli att de hamnar på gatan eller fastnar i prostitution, så det känns viktigt att uppmärksamma. Jag hoppas att vi ska kunna vara en katalysator för att folk ska engagera sig, säger Pelle Almqvist.

– Det är ett oerhört viktigt tema. I dag har vi 30 miljoner barn som inte får gå i skolan på grund av krig och konflikter, säger Kodjo Akolor.

Trions förväntningar på veckan är höga. Kanske framförallt hos Kodjo, som berättar att han vanligtvis inte brukar säga att något Musikhjälpen-år är bättre än något annat.

– Men i år hoppas jag verkligen att det blir det bästa året hittills. Inte för att sätta någon press på örebroarna eller så ... men nu kör vi. Nu visar vi att Örebro är den bästa Musikhjälpen-staden i Sverige, so far.

