"Historieätarna" frossar i 90-tal

De har provat hemmagjord sushi, wok och hällt i sig Galliano-shots med kaffe och vispgrädde.

– Den här gula italienska likören har aldrig druckits så mycket som under 1994. Det är någonting i tiden som gör att den "peakar" då, säger Erik Haag under en paus i inspelningarna, just denna dag i en villa på Värmdö utanför Stockholm.

I säckiga jeans och skjortor med bleka plagiat av indianmönster är de två programledarna som klivna direkt ur villainredningen. Cd-ställ, "Prins Bertil berättar" i bokhyllan och framför allt en mängd märkliga mönster på kakel och annat bidrar till den tidstypiska atmosfären.

Speciellt för just denna inspelning är att alla som jobbar med programmet nu kastas tillbaka till en tid som de faktiskt levt i, till och med som vuxna. I början av 1990-talet hade den unga Lotta Lundgren just börjat jobba på reklambyrå, Erik Haag hade gått från P4 i Kalmar till P3 i Stockholm.

Även om inredningsideal och mode genomgått djupgående förändringar är maten, minus Galliano-shotsen, fortfarande aktuell.

– Det åts ju väldigt många olika saker, men i det här programmet försöker vi ju lyfta fram det som bär tidens anda och ideal, säger Lotta Lundgren, varpå Erik Haag genast gastar:

– Carrot cake!

Svenskarna gick med i EU, kopplade upp sig mot Internet och blev internationella vilket programmakarna speglar i råvarubordets tacomix och olivolja.

"Historieätarna" är inte heller denna tredje och sista säsong ett strikt kronologiskt program utan spänner över vitt skilda tidsepoker som Gustav III:s 1700-tal, Hedvig Eleonoras 1600-tal, industrialismen och 2000-talet.

Lotta Lundgren och Erik Haag har snart ätit sig igenom 500 år av historien, och bland annat drabbats av insikten om att vad som anses vara gott är beroende av tiden. Likaså av att maten inte entydigt blir bättre genom århundradena.

– Folk svälter ju inte längre, på det sättet blir det bättre, men vi har ju fått äta mat från 1500- och 1600-tal som varit jättefin och jättegod. Jag har gillat allmogematen, det där syrade smöret, surdegsbröd och lufttorkad skinka från stormaktstiden. Det var en ögonöppnare. Matkulturen som i dag finns i Österrike och Tyskland har funnits även här, säger Erik Haag.

Lotta Lundgren erfar gång på gång vilket vanedjur hon är. Till och med 1990-talskostymen börjar bli snygg.

– När vi börjar inspelningsveckan tycker jag alltid att jag är ful, men efter ett tag tycker jag det blir fint, att vi ser ganska coola ut. Vi börjar gilla det, vi omfamnar det, för sådan är människan.

"Historieätarna" sänds i SVT med start den 14 november.

Erika Josefsson/TT