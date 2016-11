Johan Glans fick Gävlepubliken att tjuta av skratt – men vad var det egentligen som var så roligt?

Johan Glans är ute på det han kallar World Tour of the World och det handlar om renodlad standup med komik ur vardagen, inte sällan med inslag av kroppsvätskor, sprit och sexuella tillkortakommanden.

Det känns inte som en given succé i ”världens modernaste land” 2016.

Men succé har det blivit, i alla fall så här långt.

Publiken i Gevaliasalen på Gävle konserthus skrattade sig till tårar under den första av lördagens två utsålda föreställningar och som en följd av att trycket efter biljetter varit så stort har turnén nyligen utökats med ytterligare 40 föreställningar i Sverige.

Johan Glans kokar sin komiska soppa på klassiska ingredienser som igenkänning, dialekt och självironi (för säkerhets skull driver han med fru och barn också). Men det som kanske framför allt skiljer ut honom från mängden och gör honom till den komikerstjärna han blivit är hans sylvassa tajming.

Jag utgår från att allt som sker på scenen är inövat men när Johan Glans i exakt rätt läge levererar en kommentar eller slår in på ett kort sidospår och får publiken med sig känns det ändå 100 procent spontant. Han kanske har ett större svängrum för improvisation och infall än vad jag tror men det spelar å andra sidan ingen som helst roll så länge alla gapskrattar.

Manuset är nyskrivet och roligt men det är i leveransen magin uppstår.

Av det skälet är det också svårt att återge skämten i efterhand. Eller låter det roligt när Glans härmar trafikrapporten i Radio Stockholm, när han gör textanalys på svenska julsånger eller när han frågar sig varför det ofta delas ut varma handdukar på flygplan, för att sedan upprört utbrista: ”Handdukarna är varma men maten är kall!!”?

Jag misstänker att de flesta som läser detta fortfarande kan undvika att vika sig dubbla av skratt, men det var det faktiskt många i konserthuset som inte kunde.

World Tour of the World är en uppföljning på de tidigare turnéerna World Tour of Skåne och World Tour of Skandinavien. Och den här gången är det faktiskt en världsturné på riktigt. Innan Gävle har Johan Glans försökt locka till skratt på så spridda platser som Ljubljana, Tokyo och Johannesburg, enligt egen utsago dessutom med framgång.

”Det gick faktiskt jättebra, konstigt nog. Jag hade förberett mig mentalt på att det skulle kunna gå helt åt helsike på många ställen, men det gjorde det aldrig”, har han själv sagt om den inledande delen av turnén.

Tidigare i veckan var det Sverigepremiär inför ett fullsatt Cirkus i Stockholm och den 1 april i Malmö spelas den 70:e och sista föreställningen, det vill säga i stort sett på hemmaplan för den Eslövsfödde Glans.

Hade jag fått önska något mer av honom i Gävle hade det möjligen varit att han vågat ta ännu ett litet steg vid några av de många ögonblick då han hade publiken helt i sin hand. Det kan vara riskfyllt att närma sig gränsen till det oanständiga och plumpa men det är också där den allra största komiken kan uppstå. Men turnén är fortfarande ung och jag skulle inte bli förvånad om den utvecklas till fulländning under resans gång.

Gävlepubliken fick också chansen att se och höra Therese Sandin som agerade uppvärmare för Glans. Hon lanserades som "bonuskomiker" men lyckades även hon charma konserthuset, ofta med skämt i samma anda som kvällens huvudperson senare levererade.

Johan Glans: "World Tour of the World "

Gevaliasalen, Gävle Konserthus

Lördag 26 november 2016

Betyg: 4 av 5