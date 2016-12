Krönika: "Vår prinsessa, vår general, vår författare"

Dagen innan julafton bestämde jag mig för att köpa en julklapp till mig själv; Carrie Fishers bok ”A Princess Diarist”. Star Wars-stjärnan var på turne för att göra reklam för boken, och bara timmar senare läste jag nyheten om att Carrie blivit intagen på intensivvården. Och igår blev världen ännu en gång en lite mörkare plats då Carrie Fisher gick bort. Efter fyra dagar där jag verkligen trodde -hoppades och önskade- att hon skulle klara sig fick jag och resten av världen besked. Och det gjorde så ont. Så oerhört ont.

Efter ett år där vi har förlorat David Bowie, Alan Rickman, Muhammad Ali, Prince, George Michael och fler andra stjärnor som format både oss och samhället, så kändes Carrie Fisher som en extra vass kniv i hjärtat. Och 2016 avslutas med en trött, sorgsen känsla. Vår prinsessa, vår general, vår författare, en av vår tids största ikoner och förebilder förlorade den fyra dagar långa kampen efter sviterna av hjärtattacken. Och det kändes som att världen stod stilla.

Carrie Fisher var aldrig bara en babe i guldbikini; hon var kvinnan som ströp sin förtryckare med guldkedja.

Carrie Fisher har alltid betytt så mycket för mig både under min uppväxt och mitt nyvuxna liv; hon har varit en symbol för självsäkerhet, självständighet och att stå upp mot orättvisor. Hon använde humor som ett vapen och misslyckades aldrig med att få mig att le stort varje gång jag läste vad hon sagt eller skrivit. Ofta så var de sakerna hon sade i respons till opassande frågor, och det kändes så härligt att någon stod upp mot det på ett så klart och tydligt (och humorfyllt) sätt. Hon hade så mycket emot sig – missbruk, bipolaritet, ett samhälle som ville att hon fortfarande skulle se likadan ut som hon gjort som tjugoåring. Men hon lät aldrig det stoppa henne.

Carrie Fisher kommer saknas något oerhört. Hon var ett ljus i en allt mörkare värld och hon var inte rädd för något. Hon fortsatte framåt och gav inte upp. Hon var aldrig bara en babe i guldbikini; hon var kvinnan som ströp sin förtryckare med guldkedja.

Mina tankar går till hennes familj och vänner. Jag kommer sakna henne något oerhört. Tack för allt. Jag vill avsluta den här krönikan med de ord som Carrie Fisher själv önskade ha som sin dödsruna; ”I drowned in moonlight, strangled by my own bra”.