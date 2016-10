15-åriga Sandvikentjejen Julia Viktoria släpper sin första singel – drömmen är att slå igenom internationellt

Det är sällan nya artister som hör av sig till GD har en så uttänkt strategi. Framför allt inte när de är 15 år och inte har släppt någonting innan. När Julia Viktorias mamma hörde av sig till oss var det med färdigtagna pressbilder, artikel, förhandslyssning och allt en journalist kunde önska sig egentligen. Så som det brukar se ut när stora artister med pr-maskineri hör av sig.

Vi träffar Julia Viktoria, vars namn i passet lyder Julia Elisabeth Viktoria Engborg och mamma Christina Engborg på Coffeshop Java i Gävle (mamma ställer inte upp på att hon är manager, men att hon är involverad i arbetet bakom sin dotter är tydligt). Direkt efter intervjun ska de träffa en möjlig skådespelare till nästa musikvideo "You Will Know". Flera steg framåt i planeringen redan alltså. Men först ska premiärsingeln och musikvideon "I'll Do It For You" släppas på torsdag 20 oktober. Den kommer ligga på Youtube, Spotify, iTunes och så vidare. Låten handlar om ett lyckligt förhållande som tappat gnistan. Den är inspelad i Högbo och Vårviks strand i Furuvik, regisserad av Clara Hagman. I videon syns bland annat dansare från Ackes i Gävle.

Det handlar om modern pop med internationell potential. Till Julias inspirationskällor hör Justin Bieber och Zarah Larsson - alla de stora. Produktionen står Henrik Moreborg från Gävle för (i sin hemmastudio) och Clara Hagman, artist också med rötterna i Gävle för sångcoachning. Julia kom i kontakt med Clara via Sandvikens musikprofil Olle Tjern. De började jobba tillsammans i början av året och skrev musik tillsammans. Ursprungligen var planen att material skulle släppas redan i maj. Det har gått fort.

– Relativt, men det känns inte så snabbt. När man är mitt uppe i det och får flow så rinner bara tiden i väg, säger Julia.

Julia är uppvuxen i Älta utanför Stockholm, där även Thomas Di Leva bor. Hon flyttade till Sandviken 2012, året hon fyllde elva år. Mamma Christina är därifrån. Pappa Marco är halvgrek och känd som sponsor till SAIK Bandy. Gymnasiet hägrar och det enda hon är säker på inför valet är att det ska vara ett musikgymnasium.

Musiken har alltid legat Julia varmt om hjärtat. Men det var först hösten 2014 hon bestämde sig för att bli artist. Hon har förutom kören på Kulturskolan i Sandviken gått på flera utbildningar som Voice Camp i Främmestad och coachas även på Studio Monoton i Gävle av Ludvig Blix från bandet tidigare kallat No Coda - som numera heter The Entire Cast.

– Jag hade extrem scenskräck förr. Jag grät och skakade, kunde hyperventilera innan jag skulle upp på scen. Jag mådde dåligt då och hade inte bra självförtroende. Sen har jag tagit mig i genom det, steg för steg.

Vad är din dröm?

– Att bli en etablerad artist med en underbar fanbase. Att komma ut internationellt. Jag har ett budskap också i att jag vill få andra att må bra, ge självförtroende och vara en förebild. Jag har själv varit i en depression och blivit nedtryckt. Det finns ljus efter.

Hur illa var det?

– Det handlade väldigt mycket om självkänsla. Jag hade blivit nedtryckt på ett sätt av avundsjuka människor i omgivningen. Men jag var inte mobbad på sättet man ser i filmer.

Så nu har du revanschlusta?

– Nej, inte riktigt. Jag är inte en sån människa som gillar att hämnas. Utan förstår att alla gör saker utifrån hur de mår. Jag satsar på min artistkarriär i stället, för det är det jag mår bra av och älskar.

Vi pratar om hur Julia skulle ställa sig till ett skivkontraktserbjudande eller vara med i Idol. Hennes inställning är att hon får fundera på det då.

