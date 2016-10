A tribute to Dire Straits imponerade inte på Gävle Konserthus

Men här finns ändå ett problem. Dire Straits var i stort settsynonymt med frontmannen Mark Knopfler som skrev och sjöng låtarna. Menframförallt – han spelade elgitarr med fingerplockteknik istället för plektrumoch bildade på så vis en helt egen stil.

Ett coverband som ger sin egen tolkning av ett annat band harrelativt fria tyglar medan man förväntar sig att ett hyllningsband istället skaförsöka imitera. Det behöver inte bli maskerad av det hela, men som publik villman att bandet ska lyckas skapa illusionen av att vara den äkta varaninkarnerad på scen, i varje fall under några korta små ögonblick.

Om man blundar lyckas A tribute to Dire Straits nästan med det.Stefan Jonsson prickar rätt ganska ofta men Totte Rajanmäki på sång verkar inteens försöka låta som Mark Knopfler. Och öppnar man ögonen bryts den eventuellaillusionen direkt.

Att gitarristen och sångaren inte är samma person måste mannaturligtvis förlåta dem för. Men uttrycket på scen är långt ifrån originalet.Stefan Jonsson ser ut att ha alldeles för roligt när han leker fram tonerna pågitarren och inte ens ett svettband skulle få Totte Rajanmäki att passa in ibilden med sin skinnpaj och bredbenta stil.

”Brothers in arms” börjar mäktigt precis som originalet. Det verkar bli en trygg resa ända tills Stefan Jonsson går vilse i det utdragnagitarrsolot och börjar tolka istället för kopiera. På sätt och vis är detförståeligt, bandet har spelat Dire Straits-låtar i mer än fem år och kanskeblir frestelsen att sätta sin egen prägel på musiken till slut för stor.

Samma sak händer med obligatoriska ”Sultans of swing” – den börjarbra, men i takt med att tempot höjs försvinner känslan och till slut är låtensöndermanglad även om publiken är överförtjust och ger stående ovationer.

Andra setet börjar hoppingivande när musikerna samlas längst framoch bjuder på en akustisk tolkning av ”So far away from me”. Plötsligt fungerardet bättre, det känns roligt, piggt och inspirerat.

Sedan tycks bandet ha glömt bort att det är Dire Straits de ska hylla och kör tre renodlade Mark Knopfler-låtar.

Helhetsintrycket är ljummet. Dire Straits musikskatt måstehanteras varsamt, annars riskerar låtarna att reduceras till pubrock. Kvällensband är kompetent men levererar någonting i gränslandet mellan imitation ochtolkning. Det svänger men blir aldrig riktigt magiskt.

Magin uteblir i gränslandet mellan imitation och tolkning

Atribute to Dire Straits

Konserthuset

Betyg 2 av 5