Besserbitch levererar i arenaklass trots knapphändig publik

Det är en konst att underhålla stora publikmassor, hålla balansen på mellansnack och musik och se till att ge just de här fansen en speciellupplevelse samtidigt som man följer en inrepad setlist. Punkrockarna iBesserbitch har slipat dessa förmågor under festivalspelningar och Europaturnerande. Under fredagskvällen i Gävle ställs de inför en annanutmaning – en oproportionerligt liten publik.

Drygt tjugo personer står framför scenen när spelningen sent om sider kommer igång framåt tolvsnåret. Gissningsvis har spelstart skjutits upp i väntan på fler besökare, för tidigare under kvällen var antalet inte ens tvåsiffrigt. Spelningen visar sig dock snabbt vara värd all väntan.

Besserbitch levererar ett tight, kraftfullt och förbannat gig där mängden öron som drabbas av de rasande melodierna inte har någon betydelse. Elin Andrées härligt råa röst piskar upp känslor och Hella Collett som förra hösten ersatte Gävlebördiga Klara Persson på bas gör ettriktigt bra jobb med strängarna. Mycket av kvällens material kommer från nyaplattan “Pretenders & Liars” från 21 oktober, men vi får även höra äldrefavoriter såsom argt trallvänliga “My Resignation” från förra skivan. Både framträdande och scennärvaro är på topp och det lilla besökarantalet vänds tillen fördel då kontakten med fansen ges utrymme att bli mer personlig än vid enspelning med större tillströmning. De tar helt enkelt snyggt till vara på scentiden och den lilla publiken där många andra artister skulle ha nöjt sigmed ett trött, pliktskyldigt presterande.

Besserbitch lyckas med konststycket att leverera en spelning i arenaklass inför en knapphändig publik i en litenkällarlokal i Gävle. Det har jag sett artister med långt fler turnéer ochskivsläpp på nacken fatalt misslyckas med. Det förtjänar kvartetten litervis med cred för.

Besserbitch @ Fenix, Gävle

Fredag 28 oktober

(Betyg 4)