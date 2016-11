Bokrecension: "Krydda med musik" är tänkvärd och genomarbetad - som en vinprovning

Här sitter jag och äter en egengjord cannelloni och lyssnar på Frida Hyvönens nya album. maten smakar bra och musiken är toppen, men om jag hade valt en annan musik, hade maten smakat bättre då? Musikern och tonsättaren Per Samuelsson känd för att vara en av de drivande bakom elektronmusikfestivaler i Gävle men även från att ljudsätta olika event, har nu skrivit en bok om hur musik och mat håller ihop.

Läs mer: Så matchar du mat och musik på bästa sätt - Gävleborna Per Samuelsson och Iréne Sahlin släpper boken "Krydda med musik"

Han skriver att genom att välja musik med rätt egenskaper, kan vi få mat och dryck att smaka bättre. Vissa låtar gör drinkarna sötare, andra får oss att välja dyrare viner. Vi dricker mer öl vid en viss ljudnivå och maten smakar bättre vid en annan. Pyset när du öppnar en läsk eller det crunchiga ljudet av chips är klanger som har designats för en större smakupplevelse.

Allt det där låter väl både logiskt och intressant. Hur skulle filmer låta om de var helt utan musik? Det skulle tappas en dimension, kanske likadant om maten var utan färg?

Jag har varit fascinerad av bakgrundsmusik länge. Redan 1975 släppte Brian Eno sin första ambientskiva ”Discreet Music”. Musik som var gjord för att ha i bakgrunden, men sen kom den stora rädslan för muzak som skulle få våra hjärnor att se till att vi skulle köpa mer. Musik i bakgrunden behöver dock inte vara utslätad och såsig.

Vi har väl alla suttit en längre stund grubblande för att fundera ut musiken till parmiddagen. Den ska vara lagom soft men inte för mesig. Kan jag nu lära mig hur det ska låta och smaka bättre? Visst jag är med på att musik kan förstärka upplevelsen men kan den förstärka smakupplevelsen då? Kan man krydda med musik?

Per beskriver hur man bygger upp en middag i flera olika steg och visar sen att man bygger upp ett musikstycke på exakt samma sätt. Han visar sen på ett torrt akademiskt sätt om hur sinnen fungerar och hur musikmatchning kan lyfta våra grundsmaker.

The Provencal Rose Paradox är ett bra exempel. Per berättar om att upplevelsen av maten och drycken på semestern är så mycket godare än om vi åt exakt samma mat och dryck här hemma. Det vill säga: alla intryck, dofter och allt runt omkring gör att det smakade så mycket bättre just där och då på semestern.

Boken är ingen lätt historia men precis som när du går på en vinprovning där du får lära dig hur du uppskattar vinet mer, får du här en guide till att äta och lyssna noggrannare. Många musikaliska termer är det som kanske skrämmer bort en del läsare men det är genomarbetat och tänkvärt, så visst är det roligt att få börja fundera över det han skriver.

Om du vill ha en skön spellista med bra musik till middagen och ett gott recept till så får du nog leta någon annanstans. Visst får vi några få tips som att Jacques Brel passar till äggpasta och Rammstein till grillad stek men i det stora hela handlar det mer om det vetenskapliga sättet att se på musik och mat.

...

BOK

”Krydda med musik”

Per Samuelsson

(Fanky Art Lab)