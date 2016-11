BOKRECENSION: Läsvärd bakgrundshistoria om Neil Youngs albumklassiker "Harvest"

Bokserien 33 1/3 är en lite galen och rolig idé som startades 2003 av det brittiska förlaget Continuum och som sedan 2012 ges ut av Bloomsbury Publishing: en serie småskaliga böcker som alla har titlar från olika mer eller mindre kultförklarade musikalbum. Alla böckerna i serien har olika författare och hittills består serien av 116 titlar. Lindelöws Bokförlag har under 2016 börjat ge ut serien på svenska och hittills finns tre titlar: "Horses" (Patti Smith), "Highway 61 Revisited" (Bob Dylan) och dagens recensionsobjekt, "Harvest".

Läs mer: LSD, hippies och krigsmotstånd - Gävlebon Stig Jäderberg dramatiserar den kaliforniska musikhistorien på 1960- och 70-talet

"Harvest" berättar om Neil Youngs i särklass bäst säljande album som 1972 ligger etta på försäljningslistorna på båda sidor om Atlanten, men som också på ett mytomspunnet sätt placerar Young i en postion han inte trivs med, in the middle of the road, vilket får honom att styra ner i diket med en serie svåra och mörka album.

Sam Inglis (journalist och redaktör på tidningen Sound on Sound) planterar skivan i sitt sammanhang, ger lagom mycket bakgrund: vad som hände åren innan, vilka händelser och omständigheter som ledde till att den kom till och hur den kom till. Han berör också tiden efteråt, dikeskörningen, 80-talet, samt den platta som ses som något av en uppföljare: "Harvest Moon" från 1992.

"Harvest,’ med särskilt låten "Heart of Gold", blev ett album älskat av många, dock absolut inte av alla recensenter. Till exempel tidningen Rolling Stone var bitvis brutal i sin kritik. Inte heller många av Neil Youngs hardcorefans lyfter fram plattan som en av hans bästa. Detta fenomen belyser Inglis på ett insiktsfullt sätt. Och när han analyserar låtarna på ’Harvest’ i detalj känns Inglis nyanserad och sympatisk.

Jag kan tänka mig att en läsare som inte har hört så mycket mer av Neil Young än just skivan "Harvest" blir förvånad över att Inglis inte är mer översvallande i sin beskrivning av albumet. Jag tycker dock att han hittar något essentiellt när han beskriver skivan som vacker, med ett starkt hantverk, sånger och avskalade arrangemang. Mera hantverk än konst. Att det har en mindre grad av sådant som finns på Youngs bästa album: substans, själ och smärta. Som på album som "Tonight’s The Night", "On The Beach" och "Sleeps With Angels". Men "Harvest" är, som Young själv har sagt, ett fint album. Och det innehåller, tycker jag, ett antal fantastiska låtar.

Under läsningen noterade jag några faktafel samt störde mig på en del ordval och en viss platthet i språket. I en jämförelse med den engelska utgåvan ser jag att det beror på dels några missar från författaren, men även på översättningen. Vid några tillfällen verkar inte översättaren vara tillräckligt insatt eller så har han haft lite för bråttom. Som i en beskrivning av låten "Alabama" och Neils mycket speciella sätt att spela gitarr. Där har översättaren inte riktigt lyckats fånga rätt känsla och valörer i språket. Men trots dessa mindre anmärkningar tycker jag att boken är en klart läsvärd liten pärla!

...

BOK

"Harvest"

Sam Inglis

Lindelöws Bokförlag

Översättning: Stig Hansén

"Harvest" på Spotify.