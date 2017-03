Boppers klara för Gårdskärsnatta i sommar

Rock n' roll och doowoop-bandet Boppers firar 40 år i år med att släppa sitt tjugonde album och dra ut på turnén "40 Years Still Boppin". Den når Gårdskärsnatta i Gårdskär, Älvkarleby kommun onsdag 26 juli. Spelar gör även engelska Creedence Clearwater Revived, Eddie Meduza-hyllningsbandet Gasen i botten och lokala Trenders. Konferencier är "Mr Jim" som Dave Nerge kallas. Arrangör är Micke Finell och hans Rock Around The Clock Productions.