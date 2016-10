CC-Puben laddar för nystart – arrangerar spelning på Gamla Katolska Kyrkan

CC-Puben drabbades som bekant av en brand den 27 februari i år. Följetongen där efter har varit utdragen och komplicerad. Nya preliminära datum för öppning har kommit efter varandra. De inblandade parterna är förutom CC-Puben, dess försäkringsbolag Länsförsäkringar samt fastighetsägaren och deras försäkringsbolag.

Den som går förbi och kikar in kommer se en pub i vitt där inget händer just nu. Den vita färgen är oljebaserad och sitter där för att ta bort röklukten. Men det är alltså långt i från klart därinne. Renoveringsarbetet har stått still sedan juni.

I somras ordnades en rad återuppbyggarkvällar på Gamla Katolska Kyrkan i Gävle. Publiktillströmningen var inte den bästa. Till dessa hade ett tillfälligt alkoholtillstånd köpts in, men när den sedan länge inbokade Carl Verheyen Band spelar där lördag 15 oktober blir det alkoholfritt.

– Vi har förbrukat de gånger man får söka tillfälligt alkoholtillstånd per år och kan alltså därför inte söka några fler i år, säger Lennart Vallanger.

Carl Verheyen är känd som gitarrist i Supertramp och ett gitarresse med clinics och många utmärkelser på cv:t.

Under rådande omständigheter är det bäst att inte spekulera i när CC-Puben kan öppna igen. Tidigast realistiskt sett enligt ägaren Lennart Vallanger är december då spelningar är bokade. I all tandagnisslan som varit håller han ändå modet uppe.

– Vi ska i gång igen. Det är det inget snack om, säger Lennart Vallanger.

Carl Verheyen Band

Gamla Katolska Kyrkan, Gävle

Lördag 15 oktober, 22.00.