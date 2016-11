Christian Kjellvander till The Church i Sandviken: "Leonard Cohen var en fyr i ett hav av mörker"

Det har gått några år sedan Christian Kjellvander spelade i Gästrikland senast. Men det visar sig att Christian skiljer ut sig på minnesfronten. När jag ställt samma fråga till andra artister har de flesta svårt att minnas något alls eller har bara vaga minnesbilder från den där Sandviken-spelningen för över tio år sedan. Kjellvander minns till och med saker som att stället hette Dinos och att det var "Flinta-tema" i källaren. Andra gånger vi fått stifta bekantskap med Christian i olika konstellationer har varit på Spegeln och Gasklockorna. Senaste gången torde ha varit då han gästade på någon låt med The Ballroom Band på Gävle Teater 2012.

– Jag minns allt, vet inte varför. har ett fotografiskt minne för platser och väldigt bra lokalsinne. Det var jättebra innan gps:en kom. Nu är det mest ett ok. Skulle vara skönt att kunna glömma vissa platser också, konstaterar Christian på telefon från hemmet i "Sörmlands blindtarm" Österåkers kommun (ej att förväxla med platsen där anstalten ligger).

Christian Kjellvander släppte sitt sjätte album "A Village: Natural Light" i oktober. Det har fått genomgående positiva recensioner i likhet med hans tidigare verk. Han är helt klart en av Sveriges största artister inom sin nisch: som landar någonstans mellan americana, indie, lo-fi och singersongwriter, beroende på vem du frågar. Men Kjellvander spelar denna gång på The Church i Sandviken och inte på Gävle Konserthus som den i vissa avseenden liknande Daniel Norgren gjort.

– Det har varit på gång med Gävle Konserthus och ett samarbete med Gävlesymfonikerna tidigare. Men vi har inte lyckats synka det än. Det kommer framöver. Finns redan ett femtontal arrangemang från då jag spelat med Göteborgs Symfoniorkester så det är inte jättemycket jobb.

The Church som öppnade för tre månader sedan har hittills bokat Anders Wendin (Moneybrother), Eric Gadd, Di Leva och Tommy Nilsson. Kjellvander sticker onekligen ut i sällskapet med sin minst sagt mörkare framtoning.

– Haha, ja. Det som är lite weird är att jag ofta spelar på samma sommarscener som artister i stil med Di Leva och Tommy Nilsson - och det blir alltid fullt. Att det blev The Church nu var bokningsbolagets (Gävle/Sandviken-anknutna Lugers) förtjänst. Jag har sett bilder från The Church och det ser skithäftigt ut. Sen är The Church ett bra band också.

Faktum är att tidigare nämnda Tommy Nilsson lite otippat hör till Christian Kjellvanders fan-skara. Gävleaktuella Kent har också uttryckt sig positivt om honom. Vi glider in på Så Mycket Bättre som ju Tommy Nilsson är en del av i år. Kjellvander har en kluven inställning till programmet. Om huruvida han skulle ställa upp i programmet svarar han:

– Det är en fråga jag ställt mig själv. Min initiala reaktion är "aldrig i livet". Jag har tidigare tackat nej till ett liknande program och sedan ångrade jag det litegrand. Jag vänder mig emot att det handlar om att spela andras låtar och sedan gråta ut om att ens vänsterben är lägre än ens högerben, så jävla weird. Men sen har ju flera artister jag gillat varit med som Magnus Carlson, Plura och Freddie Wadling. Nu kanske jag aldrig får frågan, men ja kanske: jag är kluven som sagt.

Hur ställer du dig till att ha din musik i reklamfilmer?

– Jag är fortfarande helt emot det. Det finns ingen anledning. Ska jag elda på den här jävla köphetsen i världen liksom?

2008 var Christian Kjellvander förband till Leonard Cohen som gick bort 7 november. På Sofiero Slott i Helsingborg bevittnade Cohen Christians spelning. Känslan att se den mytomspunne artisten i kostym och hatt titta på honom själv, beskriver Christian som "att hjärtat stannade".

– När jag gick av sa Cohen "That was beutiful Christian, a sublime melancholy". Sen bjöd han på en scotch i en slottsflygel. Jag hade kört bil dit, men kunde inte säga nej till Cohen. Vi pratade om vackra stämmor och kvinnor och att nostalgi är av ondo. Otroligt sympatisk man. En fyr i ett hav av mörker. Jag tar fortfarande hans död ganska hårt. Både hårt och mjukt, för han var ju 82 bast och hade levt ett otroligt rikt liv.

Frågan är nu vilka artister som kommer börja turnera med Cohens sånger i tribute-format, som ju blivit så populärt, inte minst i Gävle Konserthus. Kjellvander är inget fan av underhållningsformen. Han har gjort två one-off-prylar då han tolkat sina idoler Neil Young och Townes van Zandt men inte mer.

– Jag är sjukt skeptisk till allt som är spekulativt och går ut på att tjäna pengar framför att sätta konsten i första rummet.

Christian Kjellvander med band

The Church, Sandviken

Fredag 25 november, 23.00.