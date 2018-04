Country-Kikki håller toppklass – men det blir för många gamla godingar

Kikki Danielsson har gått in i en både oväntad och helt självklar sista fas av sin karriär. Med hjälp av Sören ”Sulo” Karlsson har hon hittat tillbaka till countrymusiken och ett nytt sound som utnyttjar patinan på hennes röst till max.

Hennes två skivor (och en julskiva) från de senaste åren är country som kan konkurrera med den amerikanska country som går varm på mina Spotify-listor. Hon glider fint in mellan nya låtar av sådana som Loretta Lynn och Tanya Tucker.

”Sulo” Karlsson har skrivit låtar baserade på Kikki Danielssons liv, det kan handla om att vara rubrikernas drottning eller, som i ”Osby Tennessee”, en berättelse om flickan från Osby som tog musiklivet med storm. Bäst är texterna när de närmar sig en åldrande kärlekslängtan och önskan om närhet, som när hon i ”Someone to drive me home” sjunger om att kärleken ibland är ett gift som man ensam får bekämpa.

Självklart är ”Osby Tennessee” med när hon spelar i Gävle. Hennes skivor innehåller mycket starkare material, så det är synd att inte någon av dessa låtar fick chans att tävla om folkets gunst i Melodifestivalen. Inte för att det hade hjälpt – hjärtsvidande country är ingenting att lägga i barnens Happy Meal.

På en turné som denna måste hon tillfredsställa både de gamla ”Bra vibrationer”-fansen och de nya som har fallit för hennes countryröst. För min smak blev det för mycket grävande i arkiven, även om det skickliga bandet lyckas få det mesta att låta bra.

Kikki Danielsson har inte bara synts i Melodifestivalen utan också i ”Så mycket bättre”, där hon under denna konsert väljer att sjunga Uno Svenningsson-tolkningen ”At the border” i stället för den mer lyckade ”Hälsingland” av Tomas Andersson Wij. Indirekt har hon också haft en monsterhit i Kamferdrops ”Jag trodde änglarna fanns”, som Kikki Danielsson ursprungligen spelade in. När hon gör den här är det lätt att misstänka att hon vill visa att gammal är äldst.

Kvällens bästa sånginsats kommer i ”Amazing grace”, som ges i en innerlig men också kraftfull version.

Jag önskar att alla artister skulle kunna få en nystart som Kikki Danielsson och blomma ut en gång till sent i karriären. Det är som om hon till slut har hamnat precis rätt. Jag önskar, helt enkelt, att fler skulle få chans att möta sin ”Sulo” Karlsson.

PÅ SCEN

Kikki Danielsson

Gävle Konserthus

Lördag 14 april 2018

Betyg: 4 av 5