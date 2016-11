Det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 45

MÅNDAG 7 NOVEMBER

* Gävle Miljögala, Gävle Konserthus, 18.00.

TISDAG 8 NOVEMBER

* Gud och jag - varje dag - underhållning och musik med Martina Lundqvist, Trivselträffen, Betlehemskyrkan, Gävle, 14.00.

* Skrivarverkstad med Lisa Bjärbo, Gävle Stadsbibliotek, 17.00.

* Gävle Jazz Club: The Best Things In Life med Karin Krog och Scott Hamilton, Gävle Konserthus, 19.00.

ONSDAG 9 NOVEMBER

* Backa Per - punkpoet, Gävle Stadsbibliotek, 19.00.

* De farliga böckerna - litteratur inför rätta under 250 år med Ulrika Knutson, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Bay City Seven, Drömfabriken, Sandviken, 19-21.

* Virpi Pahkinen - Digambara, Gävle Teater, 19.00.

* Gasta comedy med Martin Soneby, Sara Andersson, Jonathan Brynielsson, Stephan Ahlgren, Pär Lindström och MC: Gerda Bylund, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 10 NOVEMBER

* Videoklubben: Video Home System (VHS), Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Digimbara - en dansföreställning, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* John Holm, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 11 NOVEMBER

* Vernissage - Tommy Pedersen: "Home Sweet Home", Kulturkiosken IDKA, Gävle, 18.00.

* Opera-supé med Gävleoperan, Söders Källa, Gävle, 19.00.

* Klubb K: Live: Öhrn, dj: Malin Hedman, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

* Technostugan #2 med Slim Vic, Lehnberg, Robin Forest och mystisk gäst, Söderhielmska, Gävle, 22.00-02.00.

LÖRDAG 12 NOVEMBER

* Arkivens Dag, Kulturhuset, Gävle, 11.00.

* Familjelördag: En pytteliten jättestor teaterföreställning, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

* Kainos sång med Skottes, Spegeln, Gävle, 13.00.

* Tjärdalen - Musikaliskt drama med Riksteatern, Gävle Teater, 15.00.

* En hyllning till David Bowie med Rongedal, Gävle Konserthus, 19.00.

* Invitation To Broadway, Gefle Forum, Gävle, 19.00.

* Olles Vardagsrum: Olle Tjern gästas av Caroline af Ugglas, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

SÖNDAG 13 NOVEMBER

* Orgelkonsert, Staffans Kyrka, 18.00.

* The Cavern Beatles, Gävle Konserthus, 19.30.

* Magnus Uggla: monologen Hallå! Popmusik, kickar å kläder, Gävle Teater, 19.00.