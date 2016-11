Det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 48

MÅNDAG 28 NOVEMBER

* Karriks Musikskoj, Andersbergs Bibliotek, 10.00.

* Kulturskolans första kurs i graffiti med Rolf Carl Werner, Kulturskolans kafé, Gävle, 17.30-19.00.

* Föreläsning om jineoloji - läran om kvinnan i den kurdiska kvinnorörelsen, Kulturhuset, Gävle, 18.00.

*Umgänget - kom och häng hos P.I.A på Cykelstigen 2, Torsåker, 18.30-20.30.

* Författarsamtal: Hanna Hellquist, Gävle Teater, 19.00.

* Linda Gail Lewis, Söders Källa, Gävle, 19.00.

TISDAG 29 NOVEMBER

* Karriks Musikskoj, Valbo Bibliotek, 10.00.

* Linda Gail Lewis, Rio Bio, Skutskär, 19.00.

ONSDAG 30 NOVEMBER

* Årets stora personaldag med Lisa Ekström, Robert Gustafsson, Mark Levengood, Elaine Ekström, Olof Röhlander, Marika Carlsson och Robert Karjel med flera, Gävle Teater, 9-16.

* Karriks Musikskoj, Hedesunda Bibliotek, 10.00.

* Krydda med musik presenterar en ny lunchupplevelse - livemusik kombinerad med mat på temat Viltglöd, Söders Källa, Gävle, insläpp: 11.30, pågår till 13.00.

* Konstklubben: Skivor, Kulturcentrum, Sandviken, 17.00.

* Storträff med andligt nätverk, Hedvigs Trädgård, 18.00.

* Novemberfesten - i folkmusikens tecken, Drömfabriken, Sandviken, 19-21.

* Gasta comedy med Eric Löwenthal med flera, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 1 DECEMBER

* Xpress - tryckfrihetsfestival med serieutställning, fotoutställning, Carolina Falkholt, bio, med mera, Gasklockorna, Gävle, 12 och framåt. tal av landshövding Per Bill 18.00, föreläsning av Theodor Kallifatides, 19.00, Anna Gullberg, chefredaktör på GD, 20.00.

* Karriks Musikskoj, Bergby Bibliotek, 10.00.

* Treklöverns årliga julmarknad, Kaserngatan 48, Gävle, 12-18.

* World Aids Day i Gävle med musikuppträdanden av Helges All Stars och Steven Kautzky Andersson. Ola Lindström talar om projektet “Torka alla tårar”, Heliga Trefaldighets Kyrka, 19.00.

* En klassisk jul med Rickard Söderberg och Arja Saijonmaa, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 2 DECEMBER

* Xpress - tryckfrihetsfestival, Gasklockorna, Gävle. Dagen börjar 12.00. Issa Touma föreläser 14.00. Workshop med Frida Scar, 15.00. Föreläsning Carolina Falkholt, 18.00. Silvana Imam, 20.00. Konsert med Frida Scar 21.00 och mycket mer.

* Hedins, Parken, Gävle, 14-18.

* Afterwork-konsert - julmusik på orgel, Staffans Kyrka, Gävle, 17.00.

* Anna-Lottas jul - Anna.Lotta Larsson med pianisten Andreas Landegren, Hille Kyrka, Hille, 19.00.

* What Happened in California 1965 to 1975? - musikberättarföreställning med Stig Jäderberg, Kulturhuset, Gävle, 19.00.

* Kalle Moraeus och Loa Falkman: “Glad jul med Loa och Kalle”, Gävle Konserthus, 19.30.

* En helkväll med Swing It Show, Folkets Hus, Hofors, 20.00.

* Klubb Kontrast med gäst Malin Hedman från Panelen, Fenix, Gävle, 22.00-02.00.

LÖRDAG 3 DECEMBER

* Julmarknad, Hedvigs Trädgård, 3-4 december, 10-16.00.

* Xpress - tryckfrihetsfestival, Gasklockorna, Gävle, 1-3 december. Dagen börjar 11.00. Martin Schibbye föreläser 15.00. Final 20.00 med Koma NurDil, SKAnsen, Ida Long med flera.

* Bakgårdens Orkester med Skottes, Spegeln, Gävle, 13.00.

* Storseans med Pierre Hesselbrandt, Folkets Hus, Gävle, insläpp 13.30, pågår 15-18.

* Bläck författarscen: Christoffer Carlsson, Kulturcentrum, Sandviken, 15.00.

* Helt privat med Foajé X och Gasta, Kulturhuset, Gävle, 18.00.

* Back To The Sixties med Janne Önnerud & New Generation, Tommy Wåhlberg & Brian Marston Band, Plommons, Blåblus, Vinylbandet och New Generation - pop, rock, twist, bugg och tryckare, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* The Music Of Motown med Afro-Dite: Blossom Tainton, Gladys del Pilar och Jessica Folcker med ensemble samt eventuellt Boris René, Gävle Konserthus, 19.30.

* En helkväll med Swing It Show, Folkets Hus, Hofors, 20.00.

* En helkväll med "Electric High Energy Psychedelic Music" - från Gävle med tre instrumentala powertrios: Joel Svensson’s Seacat, Supersleeves (Steven Kautzky Andersson), Hybrid Freak Division och DJ: Anders Sundin, Å-Krogen, Gävle, 20.00-01.00.

* Wahlströms, Parken, Gävle, 20.00-00.00.

* SKAnsen spelar på Xpress Fesival, Gasklockorna, Gävle, 21.00.

* ACe of DC, Restaurang Tre Små Rum, Skutskär, 22.00.

* Lillasyster, Allstar Sandviken, 22.00.

* Kickstart (hårdrockscovers), Rack N Roll, Gävle, 23.30.

SÖNDAG 4 DECEMBER

* Adventskonsert med Hemvärnets musikkår Gävle, Heliga Trefladighet, 16.00.

* Casanovas, Parken, Gävle, 18-22.

* En stilla stund i musikens och ljusets tecken med Gunilla Winther och Helena Akne, Bomhus Kyrka, 18.00.

* Blue X-Mas med Sven Zetterberg, Knockout Greg och The Rockarounds, Parkhallen, Söderfors, 19.00.

* Juloratorium och latinska hymner, Staffans Kyrka, Gävle, 18.00.