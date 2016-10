Det händer på nöjesfronten vecka 40 i Gästrikland

MÅNDAG 3 OKTOBER

* Sopplunchkonsert med barocksonater, 11.30.

* Kom och träffa Apolonija Šušteršič och ta del av starten på budgivningen på Futurohuset, Konstcentrum, Gävle, 12-17.

* Johan Ehrenberg (ETC) på turné, Gävle Konstcentrum, 18.30.

...

TISDAG 4 OKTOBER

* Gävle Jazz Club: Joel Svensson & His Copenhagen Friends, 19.00.

* Aska av Harold Pinter med Johannes Brost och Görel Crona, Gävle Teater, 19.00.

...

ONSDAG 5 OKTOBER

* Nostalgiträff, Bomhus Hembygdsgård, 18.00.

* Cantoribus, Drömfabriken, Sandviken, 19-21.

* Dubbelkonsert: Malin G Thunell Band och Weather Music, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* Gasta comedy med Gerda Bylund, Sven Brundin, Tomas Högblom, Stefan Söderblom, Niklas Karlsson och MC: Mathias Heldevik, Söders Källa, Gävle, 19.30.

* Metal Evening: As We Face Reality och We Are Authority, Gävle Stadsbibliotek, 19.30

....

TORSDAG 6 OKTOBER

* Musik & Lyrik med Hans & Märta, Valbo Bibliotek, 15.00.

* Artist Talk: Hjördis J. Becker, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Upplev cigarren - njutningskväll med föranmälan med Magnus Lundquist från GD, Swedish Steel Yachts AB, Atlasgatan 9, Gävle, 19.00.

* Hats off to Led Zeppelin - Tribute, Gävle Konserthus, 19.30.

...

FREDAG 7 OKTOBER

* Lars Erikssons, Parken, Gävle, 14-18.

* DJ Malin Hedman, Absint, Gävle, 16-19.

* After Work-konsert - musik för två flyglar, Staffans Kyrka, Gävle, 17.00.

* Jazzklubben: NYJE, Kulturcentrum, Sandviken, 18.30.

* Mozarts Pragsymfoni, Gävle Konserthus, 19.00.

* Haunted Halloween, Sandbankarna, Skutskär, 19.30-00.00.

* Imperial State Electric och Bombus kommer till Dirty Harry med sin gemensamma turné “Weekend Warriors”, Dirty Harry Rockbar, Gävle, 21.00.

* Björn Rosenström, Allstar, Sandviken, 22.00

....

LÖRDAG 8 OKTOBER

* Adjö, Herr Muffin med Skottes Musikteater, Spegeln, Gävle, 13.00.

* Stentrollstigen med Tova & Monkan, Stentrollstigen, Söderåsen, Torsåker, 13.00.

* Haunted Halloween Kids, Sandbankarna, Skutskär, 13-15.

* Gong, Kulturcentrum, Sandviken, 17.00.

* New Orleans Heat Band, Lyran, Storvik, 17.00.

* Leif Wibrons och Rosies 114-årsfest med dans till Dreams, Parken, Gävle, 18.00.

* Tristan och Isolde, Centralteatern, Gävle, 18.00.

* Fight Night, Söders Källa, Gävle, 18.00.

* STAY TRVE Presenterar: Skitarg och Moth med tillhörande födelsedagsfest för Barnet och Don Foster i Skitarg (start 19.00), Rack ‘n’ Roll, Gävle, konsertstart: omkring: 23.00.

* Danne K och Bovarna, Kajutan, Folkets Hus, Skutskär, 19.00.

* Haunted Halloween, Sandbankarna, Skutskär, 19.30-00.00.

* Njord och Projekt Oi, Sidebyside MC, Årsunda, 20.00.

* Holmssons: Dansband, Mingel & Bar, Gävle, 22.00.

* Eric Gadd - Unplugged, The Church, Sandviken, 23.00

...

SÖNDAG 9 OKTOBER

* Extraföreställning: Özz Nûjen och Måns Möller: Sveriges historia - den nakna sanningen, Gävle Teater, 16.00.

* Livsrum - "Choro - en stunds musik i det lillabrasilianska caféet - toner som värmer ditt sinne", Cissi Jonshult sång, Sören Rydgren accordeon, Lars Jonshult, basgitarr, Högbo Kyrka, Sandviken, 16.00.

* Jill Johnson - For You I'll Wait-konserthusturné, Gävle Konserthus, 18.00.

* En stilla stund i musikens och ljusets tecken med Gunilla Winther och Helena Akne, Bomhus Kyrka, 18.00.