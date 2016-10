Det händer på nöjesfronten vecka 43

MÅNDAG 24 OKTOBER

* Sopplunchkonsert med Festkommitténs Stråktrio, Gävle Konserthus, 11.30.

* “En bruksare berättar” genom Gunnar Thollander, Trivselträffen, Betlehemskyrkan, 14.00.

TISDAG 25 OKTOBER

* Aron Flam, Gefle Studentkår, Gävle, 18.00.

ONSDAG 26 OKTOBER

* Gävle Jazz Club: Signal - Brassfestival med GUBB, Karin Hammar Fab 4 och Hildegunn Öiseth, Gävle Konserthus, 19.00.

* Claes Janson & Internationalorkestern - Hyllning till Totta Näslund, Drömfabriken, Sandviken, 19-21.

* Musikaleleverna på Kunskapsskolan i Gävle ger smakprov från kommande musikalen Age Of Rock, Stadsbiblioteket, Gävle, 19.00.

* Esteter på scen, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* Gasta comedy med Lennie Norman med flera, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 27 OKTOBER

* Lagerhaus öppnar, Valbo Köpcentrum, 12.00.

* Halloween, Hofors centrum, 16.00.

* Bokcirkel: “Presidentens apelsiner”, Sätra bibliotek, 17.00

* Vernissage: Rebecca Lindsmyr och feministfika, Gävle Konstcentrum, 18.00.

* Signal Brassfestival: Novum Aeris Stellae/the New Brass Stars, 18.30.

* Vindarnas möte, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

* Panta Rei Dansteater - I Wish Her Well, Gävle Teater, 19.00.

* Rickfors Rogefeldt Hylander - RRH, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 28 OKTOBER

* NärCon Gävle - Sveriges största spel- och cosplayfestival kommer till Gävle. Gavlerinken, 28-30 oktober.

* Rasmus Weiåker & Petter Hedström, Absint, Gävle, 16-19.

* Sandviken Open Stage-Scenen där allt kan hända + After Work, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Signal Brassfestival: Jupiter, Gävle Konserthus, 19.00.

* Besserbitch, Fenix, Gävle, 21.00.

* Pridefest, Söderhielmska, Gävle, 22.00.

* Halloween at Club Kåren, Klubbmästeriet Kåren, Högskolan i Gävle, 22.00.

* No Comments, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

* Uppvärmning för Halloween, Hits For You, Gävle, 23-02.

LÖRDAG 29 OKTOBER

* Familjelördag: Sigges Hemligheter, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

* Skottes Familjelördag med Mr K, Skottes Musikteater, Gävle, 12.00.

* Temadag: Tecknade serier, 13.00.

* Familjevarieté med Mr. K, Skottes, Gävle, 13.00.

* Kulturscen Sandviken: Tema: Hemkomster med Kristian Lundberg, poesi, Per Texas Johansson, klarinett och sax samt Pär Ola Landin, kontrabas.

* Don Giovanni, Centralteatern, 19.00.

* Ann Westin - Sticka ut och passa in, Gävle Teater, 19.00.

* “Häng me på party” med Looking Back Band och Rihno-Ceros, Söders Källa, Gävle, 19.00.

* Halloweenfest med Midnight Express, Gästis, Torsåker, 20.00.

* Wintergatan, Gävle Konserthus, 21.00.

* Trubadurerna - nästan som en orkester, Natti, Valbo, 21.00.

* Halloweenfesten, Brända Bocken, Gävle 21.00.

* John De Sohn, Entourage, Sandviken, 22.00.

* Leif Engvalls, Mingel & Bar, Gävle, 22.00.

* Halloweenfest, Harrys, Gävle, 22.00.

* Heat med DJ Ibb från G-Force och DJ Fabiano, afro/latin, 22-02.

* Chulo Party, Lion Bar, Gävle, 22.00.

* Officiell Halloween-fest, Hits For You, 23-02.

SÖNDAG 30 OKTOBER

* NärCon Gävle - Sveriges största spel- och cosplayfestival kommer till Gävle. Gavlerinken, 30 oktober.

* Musikloppis på Söders Källa - Sunset Serenaders spelar live, Gävle, 11.00.

* Pannkaksbuffé med Jazzoo, Gävle Konserthus, 14.00.

* Solveig Ternström: Solveigs Värmlandssalong, 15.00.

* Signal Brassfestival: New meets old, Gasklockorna, Gävle, 16.00.

* Brahms Requiem - Londonversionen, 18.00.

* Gävle Jazz Club: Oddjobb, Gävle Konserthus, 18.00.

* Thomas Di Leva - Hjärtat vinner alltid, Hille Kyrka, Gävle, 18.00.