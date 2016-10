Eric Martin återvänder till Gävle för spelning på CC-Puben

Sist Eric Martin spelade på CC-Puben var för exakt ett år sedan. Då var det snudd på fullsatt. 28 januari 2017 kommer mannen från Mr. Big kända för "To Be With You" igen. Stefan Ahr från lokala bluesrockarna The Gamblers står även denna gång för bokningen. The Gamblers kommer spela 13 och 14 januari på CC-Puben, med hemliga gäster. I bandet ingår Mic Michaeli och Ian Haugland från Europe.

– Det blir tredje gången gillt för oss i The Gamblers. Först skulle vi ha spelat veckan efter det brann på CC i februari. Och sen nu mot slutet av året, säger Stefan Ahr.

The Gamblers kommer du även kunna se på M/S Birger Jarl i Stockholm 23 februari, på Hotell Edsbyn i hälsingland 24 februari och Droskan, Umeå 25 februari. Stefan har även bokat Eric Martin till Hotell Edsbyn 27 januari och Electric Boys till samma spelställe 29 oktober.

