"Ett gäng proffsiga veteraner" – så bra var In My Embraces releasefest i Gävle

Det är stämningsfull black metal det handlar om, mestadels i alla fall, men det är varierat så det håller hela konserten ut. Killarna har valt setlistan med omsorg så publiken aldrig blir uttråkad.

Däremot har Hyperion lite svårt att röra sig som de vill på scenen med tanke på att den är så pass liten. Med tre gitarrister, basist, sångare och trummis på liten yta står de, tätt packade, axel mot axel och gör det bästa av det. Främsta behållningen är Harry Lauraéus som styr bandet på ett inspirerat vis, men resten av bandet gör också precis så gott det går med tanke på lokalens förutsättningar.

Kan bara tänka att jag skulle vilja se dem på en riktig scen med en ljudrigg som gör dem rättvisa.

Läs mer: Skivrecension: In My Embrace låter bäst när de spretar minst på "Black Waters Deep"

In My Embrace i sin tur brakar av med ett furiöst tempo på en gång med Black Waters Deep och kör på i samma anda konserten ut. Bäst på skiva och även live är Into Oblivion där man inte kan annat än att imponeras av trumslagaren Tommy Holmer som är stabil som en metronom och samtidigt oförutsägbar. Även sångaren Kenneth Larsson håller flaggan högt som frontman och gör sitt bästa att få igång den ändå rätt fåtaliga skaran i publiken.

Nedsmutsade med gud vet vad och med blodstänk i ansiktet lyckas In My Embrace hålla publikens intresse uppe ett tag, men allt eftersom konserten lider så tar energin slut och så även spänningen i framförandet. Dead To Dust Descend, som visserligen kommer rätt tidigt i setlistan, är ett sådant exempel där bandet tappar bort farten och gnistan i framförandet.

In My Embrace som liveband är en rätt färsk konstellation musiker. Bo Öhman är exempelvis inte med i livesammanhang, så man ska nog ge dem lite tid att hitta varandra. Med det sagt så är det ett gäng proffsiga veteraner som gör ett habilt hantverk den här kvällen men många hade nog hoppats på mer.

PÅ SCEN

In My Embrace – releasefest

Rack´n´roll i Gävle

Lördag 19 november 2016

Betyg Hyperion: 4 av 5

Betyg In My Embrace: 3 av 5