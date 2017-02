Ett sista prisregn över Kent – här är alla vinnarna i årets Grammisgala

Långa stående ovationer för Kent när de tog emot sitt förmodligen sista pris någonsin – årets album.

– Det man kan säga är att om vi klarar av att göra den här grejen, så klarar vem som helst det. Tack, sade frontmannen Jocke Berg från scen.

Magnus Carlson, som programledde tillsammans med Maxida Märak hälsade till bandkompisarna i Weeping Willows.

– Vi gjorde det grabbar, vi överlevde Kent, sade han.

Freddie Wadling tilldelades årets folkmusik/singer-songwriter postumt.

– Jag tänker på honom väldigt ofta och att han hade varit extra stolt att ta emot ett pris för just av den här skivan, sade Amanda Werne, alias Slowgold, när hon tog emot Grammisen tillsammans med producenten Sebastin Öberg i Freddie Wadlings ställe.

Wadling gick bort i juni 2016.

Kent tar sitt avslut som Grammisvinnare med jämnmod.

– Det känns som vanligt, säger Markus Mustonen.

– Vi är klara med det här, säger Jocke Berg till TT.

Vad händer nu?

– Markus bygger en raket och jag gör om i trädgården, säger Jocke Berg.

– Nu kanske man kan få festa i fred när musiken inte är i vägen längre, säger Sami Sirviö på äkta rock-manér.

Dubbelpris till Laleh och Hyvönen

Laleh och Frida Hyvönen tog också emot dubbla priser under Grammisgalan. Frida Hyvönen skäms nästan.

– Det här känns bra men lite pinsamt, många väntar på ett pris och så roffar jag åt mig två, säger Frida Hyvönen till TT.

Laleh var inte på plats, men tackade för priserna via videolänk.

Zara Larsson har haft mycket att göra förra året och det märktes även under kvällens gala där hon blev årets artist. Efter att ha tackat för priset utlovar Larsson fortsatta framgångar med det nya albumet.

– Ni kommer att älska det, lovar hon från scen.

Till TT säger hon:

– Det var det här priset jag ville få så det känns otroligt kul. När det är årets artist då bankar hjärtat.

Årets låt-vinnaren Frans berättar för TT att han hade problem med nerverna innan galan.

– När programmet började var jag jättenervös. Nu är jag bara i chock. Jag är otroligt tacksam för folkets röst.

Priset på muggen

Magnus Uggla, som trots en lång karriär aldrig fått någon Grammis, tilldelades galans hederspris.

– Jag tycker att jag har haft en karriär som har varit bländande hela tiden, säger han till TT efter att slutligen fått priset.

Var ska du ha det?

– Jag är inget fan av priser så jag vet inte om jag kommer att ha det framme. På muggen kanske!, säger han.

Cherrie, som även prisades på P3 Guldgalan, tog emot priset för bästa hiphop/soul och uppmärksammade kvinnor i förorten från scenen.

– Det finns jättemycket folk i förorten – och folk utan en röst – som känner igen sig i min musik och jag hoppas att de är stolta. Jag gör det här för dem, säger hon till TT.

Oscarsgalan ekade in i Grammisgalan när regissören Tomas Alfredson skulle dela ut priset till årets musikvideo.

– Nu är jag ju frestad att säga "La la land", sade han när han skulle presentera vinnaren, som blev Johan Renck för David Bowies video "Lazarus", sade han.

Nykomlingar gillar champagne

Årets nykomlingar, rapduon Sammy och Johnny Bennett, säger att de verkligen förkroppsligar titeln.

– Vi är den riktiga benämningen av nykomlingar, vi började göra musik ihop januari förra året, säger Johnny Bennett till TT.

– Champagnen smakar gott just nu, fyller Sammy Bennett i.

Samtliga vinnare 2017

Årets album: Kent – Då som nu för alltid

Årets artist: Zara Larsson

Årets barnalbum: Emma Nordenstam – Emma Nordenstams bästa barnlåtar

Årets dansband: Sannex - Din sida sängen

Årets elektro/dans: Kornél Kovács - The Bells

Årets folkmusik/singer-songwriter: Freddie Wadling - Efter regnet

Årets hederspris: Magnus Uggla

Årets hiphop/soul: Cherrie - Sherihan

Årets hårdrock/metall: Ghost - Popestar

Årets jazz: Tonbruket - Forevergreens

Årets klassiska: Västerås Sinfonietta/HSO/Fredrik Burstedt - Mats Larsson Gothe: Symphony No. 2

Årets kompositör: Frida Hyvönen - Kvinnor och barn

Årets låt: Frans – If I Were Sorry

Årets musikvideo: Johan Renck - David Bowie – Lazarus

Årets nykomling: Sammy & Johnny Bennett - Hundra80

Årets pop: Laleh - Kristaller

Årets producent: Laleh Pourkarim

Årets rock: Kent - Då som nu för alltid

Årets textförfattare: Frida Hyvönen - Kvinnor och barn

Årets specialpris: Marie Ledin

NOMINERINGAR I URVAL

Årets album: Cherrie: "Sherihan", Frida Hyvönen: "Kvinnor och barn", Kent: "Då som nu för alltid", Little Jinder: "Allting suger", Silvana Imam: "Naturkraft".

Årets artist: Freddie Wadling, Kent, Tove Lo, Yung Lean, Zara Larsson.

Årets låt: Frans: "If I were sorry", Galantis: "No money", Håkan Hellström: "Din tid kommer", Laleh: "Bara få va mig själv", Mike Perry featuring Shy Martin: "The ocean", Miriam Bryant: "Black car", Peg Parnevik: "Ain't no saint", Samir & Viktor: "Bada nakna", Vigiland: "Pong dance", Zara Larsson: "Ain't my fault"

Årets nykomling: Albin Lee Meldau, Ana Diaz, Mike Perry, Sammy & Johnny Bennett, Yemi.

Årets producent: Amr Badr/Leslie Tay, Carl-Mikael "Gud" Berlander, Laleh Pourkarim, Ludwig Göransson, Niki & the Dove.

Årets textförfattare: Erik Lundin, Frida Hyvönen, Joakim Berg, Josefine Jinder, Zakarias "Zacke" Lekberg.

Årets kompositör: Ana Diaz, Frida Hyvönen, Laleh Pourkarim, Max Martin, Niki & the Dove.

Årets klassiska: Bengt Forsberg ”Neglected works for piano”, Cecilia Zilliacus & Lena Willemark ”Dansa”, Royal Swedish Orchestra & Lawrence Renes Franz Schreker ”Orchestral music from the operas”, Maytan/Klingberg/Lysell/Wijk/Hso/Stoehr och Amanda Maier: ”Violin concerto/Piano quartet/Tunes”, Västerås Sinfonietta/Hso/Fredrik Burstedt och Mats Larsson Gothe: ”Symphony no 2”.