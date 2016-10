Finalisterna till Brynäshymnen utsedda

I våras utlystes tävlingen där Brynäs IF letar efter en ny kamphymn. Totalt kom 26 bidrag in. Av dessa har en jury valt ut fem bidrag som tar sig till final. Bland artisterna märks Gävles körproffs Britta Bergström, Danne Königsson, tidigare i Cash Is King och Andy Tuvesson, ny chef för Gasklockorna.

Läs mer: Är du rätt person att skriva Brynäs IF:s nya hymn? – inspireras av klassikerna här

Från och med fredag 21 oktober till och med 4 november går det sedan att rösta på bidragen på Brynäs IF:s hemsida. Bidragen spelas en i sänder under veckan med start måndag 17 oktober. Därefter tar juryn vid och utser det vinnande bidraget med vägledning av folkets röst.

Juryn består av Johan Stark, klubbdirektör Brynäs IF, Jacob Blomqvist, Brynäs IF, Angelica Östlund/Madeleine Östling, Brynäs damlag, Gabriel Quinones, Brynäs Support Gävle, Viktor ”Slim Vic” Zeidner, musikansvarig, Brynäs IF, Peter Alzén, frilansande musikskribent och Kerstin Carlsson, kanalchef, P4 Radio Gävleborg.

Bidragen:

"Brynäshymnen"

Artist: Hyllningskören

Musik: Britta Bergström

Text: Anna Thorell & Britta Bergström

Produktion: Johan Röhr

"Hela hallen"

Artist: Niklas Eriksson

Text & Musik: Niklas Eriksson

"Sveriges bästa lag"

Artist: Andy Tuvesson

Text & Musik: Ove Andersson/Andy Tuvesson

"Tigerhjärta"

Artist: Königsson & Kidsen

Musik: Dan Königsson & Mikael Eriksson

Text: Dan Königsson

"Vi är guld"

Artist: Mahlby

Musik: Pelle Mählby

Text: Rolf Berlin

Kriterierna för Brynäshymnen-låten är:

* En hyllningslåt till klubben, lagen, staden.

* En allsångsvänlig låt – en låt som alla kan sjunga.

* Låten ska vara tidlös, fungera i dag likväl som om 10 år.

* Låten ska skapa en positiv känsla och bygga gemenskap i arenan (alla ska kunna vara med)

* Låten ska vara mäktig och bygga stolthet för laget och/eller för staden