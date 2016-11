Från Saab till Klubb K i Sandviken - Frida Öhrn vågar satsa på solokarriären

Oh Lauras mjuka country och Cookies n Beans stråkpop har lagts åt sidan på Frida Öhrns första ep som soloartist. Snabba trumkomp, 80-talsliknande syntslingor och pumpande basmelodier utgör det nya ljudlandskapet.

Första singeln "What are you waiting for" är en uppmaning till kvinnor att våga satsa och inte hållas tillbaka av rädslan för att misslyckas. Något som föddes ur Öhrns beslut om att gå solo på eget skivbolag.

– Den har varit som ett ledmotiv till hela Öhrn-processen, som en peppande spark i baken. Jag har hela tiden tänkt att jag ska göra en soloskiva och jag visste att jag ville vara i den elektroniska världen och skapa musik efter de förutsättningarna, säger Frida Öhrn

Det egna skivbolaget har gett Öhrn mer ansvar för alla bitar i processen. Det mångfacetterade arbetet öppnar för kreativa lösningar.

– Det är hur kul som helst att vara med i ett band, men samtidigt är det skönt att få vara chef över sig själv. Jag kan få en kreativ tanke och genomföra den direkt. Väntetiden försvinner.

Under sommaren har Frida Öhrn spelat det nya materialet live. Efter konserterna har många uttryckt sin uppskattning, men än så länge är det inte många som har hört den nya sidan av Frida Öhrn.

Under hösten blir det fler spelningar, både i Sverige och utomlands.

– Det ska bli fantastiskt att fortsätta spela och att publiken får höra Öhrn live, säger hon och fortsätter:

– Öhrn är ett långsiktigt projekt och det här är bara början. Jag har skapat en frizon och en plattform där jag kan utforska den elektroniska och syntiga sidan av mig själv. Det känns otroligt kul.