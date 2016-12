Fullsatt när Christer Sjögren sjöng in julen i Ovansjö kyrka

Vad passar bättre än en julkonsert i en vacker kyrka? Dessutom med Christer Sjögren som gästartist tillsammans med Ovansjös Julstjärnekör.

För många är det en tradition med denna konsert. I år för trettonde gången. Inte en plats fanns att uppbringa på lördagens två föreställningar. Förväntningarna var högt ställda.

Efter klockringning kom kören in tillsammans med de två ackompanjerande musikerna Marcus Ubeda på synt och Magnus Johansson, trumpet. Sedan följde ett mycket välkomponerat program helt i publikens smak. Förutom alla julsånger rymde programmet både allvar, humor och lite vänligt smågnabb mellan Christer, Magnus och Marcos.

De tre tycktes trivas på scenen. Christer Sjögren utstrålar värme och sympati. Som han själv uttryckte det – en julkonsert ska ge värme, glädje och gemenskap. Och det var precis vad han gav oss denna kväll.

Valet av musik var varierande. Det började med "When you wish upon a star" (Bengt Feldreich avslutar Kalle Ankas jul med den på julafton) och sedan följde ett pärlband av många av de mest älskade julsångerna. De något omgjorda arrangemangen (av Marcos Ubeda) lyfte framförandena. Några av höjdpunkterna var en version av Elvis "Blue Christmas", "Ave Maria" och naturligtvis "O Helga Natt". Christer sjunger med känsla och inlevelse som berör. Det här är långt ifrån svensktoppslåtarna. Men dessa fick också plats – i ett medley som kallades"vikingasånger". De fick långa applåder.

Vad som gör denna julshow till en fullträff är att man mixat allt på bra sätt. Här finns humor, skönsång, sentimentalitet, tradition – allt framfört med en värme som når ut till alla i kyrkan.

Vi vill nämna kören som var mycket skicklig och följsam. Det lyste av sångarglädje! En eloge till Åsa Englund som ledare och dirigent. En ros även till Stig Bergkvist som står bakom dessa julkonserter – i år för trettonde gången. Hans inhopp somtrumpetare väckte jubel.

Att uppskattningen av denna julkonsert var ömsesidig blev tydlig när Magnus från scenen helt spontant utropade "vad bra vi har det!" Att från början anslå den tonen, och sedan leva upp till den, ja de gångerna det sker ska vi vara tacksamma att vi var med.

Alla julenspusselbitar föll på plats denna gång i Ovansjö Kyrka. Vi får hoppas att denna jultradition får en fortsättning.