Gävleartisten Name The Pet gästsjunger på ny singel

Name The Pets riktiga namn är Hanna Brandén. Hon är uppvuxen i Gävle och numera bosatt i Stockholm. I december släppte hon sin senaste singel "Fight It", i oktober kom "IRL".

Nu kan hon höras som sångerska på elektroniska duon Boeoes Kaelstigens sista singel någonsin: "Remember". Efter tio år lägger de av och hälsar via ett pressmeddelande att låten är "en drömmig poprökare på sedvanligt manér som lämpar sig allra bäst i lurarna påväg nånstans, i väg. Någonstans där led-lamporna glittrar i skylinen och tågen allra rimligast susar fram på magnetbanor".

"Remember" på Spotify.