Gävleartisterna Name The Pet, Cilia och Desertörerna ute med nya singlar

Gävlebördiga artisten Cilias pampiga singel "Hardcore Heartbreak" hade smygpremiär i juni på brittiska musiksajten Popjustice. Nu finns den även på Spotify och iTunes.

Samma fredag 7 oktober släpper likaledes Gävlebördiga Name The Pet singeln "IRL" på de stora digitala musikplattformarna. Låten hade premiär under torsdagen på Rodeo, där Hanna Brandén, som Name The Pet egentligen heter, berättar om sitt första livstecken på två år sedan det självbetitlade albumet. Enligt Brandén själv är det en mer lekfull Name The Pet vi nu hör.

I onsdags var det premiär för Gävlebandet Desertörernas singel "Ammunition" från kommande ep:n "Gävle". Bandet har förstärkts av Mikael Berglund från Northern Harmony & Gas.

I tisdags släppte dessutom Gävlebandet Moth sin singel "Apocalypse" på Bandcamp. De spelar förband till Skitarg lördag 8 oktober på Rack N Roll i Gävle.

Som om inte detta vore nog har podcasten Hårdrockstugg precis släppt ett avsnitt helt dedikerat till 80-tals-sleaze-metal-bandet King Size från Gävle. Det laddar du ner via Dropbox. Mer om King Size kan du läsa i "Vi lever" av GD-skribenten Peter Alzén samt Anders Sundin.