Gävlebandet Fools On The Planets singel "Taste It" ute nu

Manifestnominerade Fools On The Planet från Gävle har funnits i några år nu och beskriver på sin facebooksida att de i och med singeln "Taste It" går in i en ny fas.

"Taste It" är en smått oemotståndlig poppärla som doftar bådeindie, shoegaze, Oasis och The Beatles" skriver Gävlesonen Claes Olsons vars bolag Comedia ger ut singeln. Mer material med Fools On The Planet är att vänta framöver.

På Comedia ligger även Gävleartister som Ida Long (aktuell i helgen med en utlandslansering på Reeperbahn Festival i Hamburg i Tyskland), singelaktuella Desertörerna, Adora Eye, Mike Granditsky med flera.

Lyssna på "Taste It" på Spotify.