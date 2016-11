Gävlebon Erik Lysén på plats i London för att se Metallicas exklusiva release-spelning: "Det var värt åtta års väntan"

GD har tidigare berättat om Gävleborna Erik Lysén och Paula Möller som följer sitt favoritband Metallica världen runt. Fredag 18 november är officiellt releasedatum för Metallicas första studioalbum på åtta år: "Hardwired...To Self-Destruct". Erik är på plats i London, där han under torsdagen, efter fyra timmars köande ("ingenting" i Eriks värld) kom in på skivsigneringen på skivbutiken HMV (His Master's Voice). Resan bokade han i onsdags, via München och det var på håret att han hann till signeringen.

– Det var 200 som skulle vinna entré, men eftersom jag inte gjorde det fick jag ställa mig i stand-by-kön. Lyckligtvis kom jag in till sist.

En vinylutgåva av nya albumet blev det som medlemmarna i bandet fick signera. En present till Paula som inte lyckades få ledigt från jobbet denna gång.

– Lars (Ulrich) skrev "Paula we miss you" på. Och så visade jag min tatuering av omslagskonsten på nya plattan. Och sa till James (Hetfield) att det var värt åtta års väntan.

Köpte du inte ett ex till dig själv?

– Nej fan, jag har beställt hem allt möjligt redan, cd, vinyl och så vidare. Ska lyssna ordentligt när jag kommer hem till Gävle.

Erik har bara hört de tre singlarna, som han är mycket nöjd med. Han tillhör de som vill vänta med att lyssna på albumet, även om det hade läckt innan släppdatumet.

– Av de tre singlarna tycker jag att man kan höra deras olika eror. Det är nånstans det jag gillar med Metallica också. De kör inte bara en grej. Det är "take it or leave it".

Under fredagskvällen väntar en exklusiv releasespelning på den punkiga klubben House Of Vans i London. När GD når Erik under fredagseftermiddagen står han i kö i en tunnel, trots att han har lyckats fixa garanterad entré via kontakter. Det gäller att komma längst fram.

Hur rankar du denna Metallica-upplevelse mot dina många andra?

– Svårt att säga innan spelningen. Svårrankat. Men jag älskar att träffa folk och det är skitkul att vara här.

...

Följ Erik Lysén på Instagram för fler uppdateringar.

Metallicas nya på Spotify.