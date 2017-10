Gävleproducenten Jukebeats släpper comebackvideon "Check Us Out" med Rapper KC

Trödje, Boulognerskogen, Emanuel "Jukebeats" Recinos studio och drönarbilder. Allt är inspelat i Gävle i Gävleproducenten Jukebeats nya musikvideo tillsammans med Sundsvallsrapparen Rapper KC. En klassisk boombap-låt att digga till i höstmörkret. Se videon i spelaren nedan.

KC och Jukebeats har jobbat tillsammans sedan debuten "Get Together" 2012, vilket fortsatte med "Vibes Of Life" 2014. Därmed kan "Check Us Out" ses som en form av comeback. Bägge blev nominerade på Manifestgalan och Kingsizegalan. Jukebeats vann även priset som årets producent på Local Heroes-galan i februari i år på Göransson Arena i Sandviken.

