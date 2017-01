Gävlerotade My Heart Is A Metronome släpper singeln "Tierp"

Uppsalabaserade My Heart Is A Metronome med två av tre medlemmar från Gävle beskrivs i en pressrelease som "dansant som Hoffmaestro, stämningsfullt som Mumford & Sons och rått som Kings of Leon". De bildades 2013 och har vunnit titeln som "Sveriges bästa osignade band" i P3, turnerat i England, uppträtt på Musikhjälpen och showcasefestivalen Where's The Music.

Torsdag 26 januari släpps gruppens nya singel "Tierp" som mycket riktigt är döpt efter orten i norra Uppland där sångaren Mattis Malinen växte upp. Ep:n med samma namn kommer 10 februari. I mars och april väntar en Sverigeturné där Gävle finns i tankarna. Därefter väntar en fullängdsdebut. En musikvideo släpps 4 februari.

"Tierp" på Spotify.

