Godkänt av Rickfors och Hylander – men dynamiken saknades med Rogefeldt

Trion Mikael Rickfors, Dan Hylander och Pugh Rogefeldt var tänkt att tillsammans visa upp sin digra låtskatt på Gävle konserthus. Tyvärr fick den sistnämnde ställa in, då han nu vistas på sjukhus av okänd anledning, och nästkommande konserter norröver går tråkigt nog även de samma öde till mötes. Trots det så fortsätter Rickfors och Hylander sitt rocktåg över landet tillsvidare som en duo och klarar upp situationen med i vart fall godkänt betyg. Pugh är dock saknad då han hade kunnat vara just den färgklick som saknades den här kvällen.

Ingen skugga ska falla över vare sig Dan eller Mikael, de är båda två goda hantverkare på sina respektive gitarrer och framför mikrofonerna. Likaså bandet de har med sig är väl skolade musiker. Men det är sällan någonting sticker ut eller retar sinnena. Jag tror ingen hade väntat sig saltomortaler från scenkanten men det märks tydligt att de är en person kort – och att den personen ägt en stor del av scenutrymmet.

Mikael Rickfors gör sig som bäst när han får vara sådär mystisk och disträ i en lågmäld, rökig blueslåt. I ”Daughter of the night” (som faktiskt även gjorts av Santana) brinner det till lite för första gången under kvällen. Det är just i det lågmälda som Mikael gör sig som bäst, och inte i en energisnål ”Vart Tog Alla Vilda Kvinnor Vägen”. Att dessutom våga sig på ”A Whiter Shade Of Pale” inför ett fullsatt konserthus kräver en omutbar karaktär. Även om resultatet visar sig vara svajigt.

Dan Hylander å sin sida har inte bara låtar att ta av som han framfört själv, utan han har en än större repertoar att gräva ur som låtskrivare åt andra artister. Bäst ikväll är nog ”Farväl Till Katalonien” som framförs i en lite ösigare version än när Raj Montana band backade upp en gång i tiden. Även han dristar sig till en vågad cover, och Hylander gör inte alls bort sig i en egenöversatt och försvenskad version av Elvis ”Always On My Mind”. Dans version som fått heta ”Alltid inom mig” känns så naturlig för honom att man glömmer bort att det är en cover.

De både äldre männen skojar sig fram mellan låtarna och gör så på ett sympatiskt sätt, men det märks även här att någonting saknas i dynamiken. Det blir ofta tyst, kanske där Pugh brukar berätta sina anekdoter med skrovlig röst?

Rickfors, Hylander & Rogefeldt

Gävle Konserthus

Torsdag den 27/10

Betyg 2 av 5