Greybeards från Gävle i samarbete med Chips Kiesby från Sator - snart ny singel

Vi möts i ett kokhett kontrollrum på Sound Society Studios onsdag 19 oktober på Brynäs i Gävle. Chips Kiesby från Sator sitter framför datorskärmen fullt upptagen med att välja ut de bästa tagningarna (eller filerna som man säger nuförtiden) till bas och trummor till Gävlebandet Greybeards nya singel. Just nu är det grunderna till refrängen som rullar om och om igen. Det är det andra samarbetet Chips har med Attitude Recordings, där Greybeards ligger, då Stockholmsrockarna Bohemian Lifestyle tidigare spelat in med honom. På hans cv märks namn som Crucified Barbara, Thåström och en av Greybeards stora förebilder: Hellacopters. Veckan efter inspelningen (det vill säga denna) ska de låsa in sig med Chips och komma fram till vilka låtar som ska finnas på det kommande albumet.

– Mycket hockeysnack blir det. Han är ju Leksands-fan. De vann sist mot Brynäs, men han erkänner att de egentligen inte är så bra. Han känns mest som en snubbe som också lirar i band, säger Olle Westlund, sång och gitarr.

– Han är ganska lugn, som oss. Det är coolt att jobba med någon som har en Wikipedia-sida, säger Ingemar Mårtensson, gitarr medan manager Regina Vallanger radar upp alla Chips Kiesby jobbat med.

Läs mer: Reserep från Kina med Greybeards och labelkamrater

Greybeards singel spelas in enkom för att den engelska marknaden, i synnerhet radiostationerna, vill ha en exklusiv låt ej släppt förr att gå ut med. Det är en engelsk pr-agent till manager Regina Vallanger som rått henne till detta drag. Den engelska marknaden, i synnerhet London, är känd som en svår och lite gammeldags marknad, men också trendsättande - så som rockband kan det ge många ringar på vattnet att slå i genom där.

– Det blir spännande. Jag tror vi kan gå hem i England, säger Olle Westlund, sång och gitarr.

Läs mer: Fools on the planets singel "Taste it" är ute

Tyskland har Greybeards i viss mån redan erövrat. Ett tjugotal recensioner har det blivit i tyska medier av olika slag och de rullar frekvent på flera radiostationer. När premiärspelandet av deras singel kommer ske i engelsk radio är lite oklart, men det brinner lite i knutarna och därför befinner sig Greybeards här under fyra dagar. Senare under kvällen ska gitarrerna börja läggas och allra sist sången.

Läs mer: Studiobesök med Northern Ladies i Skutskär

Veckan innan var killarna i bandet i Kina för andra gången och spelade som mest på en festival med 80 000 besökare: Western China Music Festival. Målet är Peking nästa resa. Några divalater märks dock inte hos grabbarna. Det är samma avslappnade gäng som när jag träffade dem första gången hösten 2014. De berättar att de finns på kinesiska sociala medier och även streamingtjänster. Till skillnad från ett av deras favoritband Foo Fighters.

– Det är ingen man frågar i Kina som vet vilka Foo Fighters är, men oss känner de till, berättar Olle Westlund.

– Så vi är alltså större än Foo Fighters i Kina, säger trummisen Niklas Nironen med ett skratt.

De har 11 elva låtar utgivna, lika många på sin setlist. Så det börjar klia i fingrarna att spela nya låtar live. Material finns, det ska bara spelas in. Manager Regina Vallanger nämner hösten 2017 som möjlig albumrelease för uppföljaren till debuten "Longing To Fly" från 2015. Stress är inget bra i hennes och Greybeards värld - bättre att komma ut med kvalitet.