Här kommer gigtunga hårdrocksveckan med Gävlebanden Moth, As We Face Reality och We Are Authority

Byggnaden på Brynäsgatan 107 är verkligen ett musikens hus. Från ovanvåningen ljuder buggig rock där Gävle Rockin' & Rollin' Club tränar pardans. I undervåningen håller studieförbundet Bilda till, där de till höger om ingången precis flyttat in i ett fräscht kontor. Här samsas Martin Unosson (Luftslott, Porrkestern) med Daniel Johansson (Crooked Letter) med den som sköter Bildas religiösa del. "På ena sidan kontoret är korset rättvänt, på andra upp- och ned", som Martin skämtsamt säger.

Direkt in till vänster från entrén ligger lokalen där 026 Hardcore brukar ha spelningar - med trasiga fönster orsakade av moshpits. Och längs med korridorerna repar lokalbanden - många inom hård musik: hårdrock och punk i olika undergenrer.

Läs mer: Leandro Bontemps fixar spelningar med transaktivister och Kinas äldsta punkband

Moth tillhör de Gävleband som hörts och synts mest på livefronten det senaste året. I maj gick de till final i Musik Direkt (heter Imagine numera) som första hardcoreband. Sen har de spelat på Gävle Stadsfest som förband till Sean Banan (som filmade Moth och la ut på sociala medier!) och på Gävle Pride. Förutom de klassiska drogfria hardcorespelningarna i studieförbundslokaler och alkoholindränkta som de på Rack N Roll (där även sångaren och gitarristen Leandro Bontemps bokar artister med sitt Stay Trve Bookings).

Tv-klippet: Sean Banan filmar Moth på Gävle Stadsfest

För att förstå Moths dna-uppsättning måste vi bena ut ett gäng andra hårda band från Gävle. Moth bildades ur spillrorna av Alright (som sedan bytte namn till Alright Hardcore). Tidigare gitarristen Tobias Hansson och basisten Billy Qvarnström (ex-trummis i Rocka Rollas - också nedlagt) har hoppat av precis. Det är inte första gången en grupp i musikhistorien byter medlemmar och här ligger förklaringen i att Moth är på väg mot något större och hur det påverkade de inblandade.

– När det blev seriöst, att vi ska åka långa sträckor och så - det tar både psykiskt och fysiskt, säger Leandro.

– Det förvandlas från hobby till arbete, säger trummisen Florian Olsson.

Läs mer: Recension: We Are Authority på Racken - "Rivig dist och gutturala avgrundsvrål"

Ny lead-gitarrist är Linus Lagerquist från Sandviken-gruppen As We Face Reality (han är enda medlemmen från Gävle - Brynäs närmare bestämt). På bas hittar vi "sedan sex rep" nu Felix Carlsson från deathcoregruppen We Are Authority (de har till och med skapat sin egen undernisch "jumpcore"). För att göra det hela ännu lite mer incestuöst har Leandro Bontemps precis börjat spela gitarr i We Are Authority, som efter en årslång utdragen studioinspelning av sitt nästan klara album, blivit av med en gitarrist. Linus var för övrigt också aktuell för jobbet i WAA men hann inte provspela.

Moth har gjort sig kända för en rak, effektiv blandning av hardcore och metal. I juli gick de in i studion för att sätta två nya låtarna "Worlds Creator Of Hate" och "Apocalypse" som markerar en något mer tekniskt riktning i deras sound - och längre och snabbare låtar. Slutet på "Apocalypse" är till exempel en så kallad tapping-del spelad med bas som påminner om Cliff Burtons stil (Metallicas ex-basist). Dock är energin och skriken från hardcore kvar.

– Ju enklare arrangemang desto lättare att nå fram, säger Florian.

Låtarna släpps digitalt omkring tisdag 4 oktober är planen. De har redan framförts live några gånger och responsen har varit god.

– Jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad från demon vi gjorde i fjol: "There Is No God". Vi låter mycket bättre nu, säger Leandro som skäms över sin i sitt tycke outvecklade skrikfärdigheter på demon.

Spelningen på Rack N Roll lördag 8 oktober blir den sista med Tobias och Billy. De spelar förband till den humoristiska hårdrocksgruppen Skitarg - vars medlemmar Barnet och Don Foster dessutom passar på att fira sina födelsedagar under kvällen.

Tv-klippet: Moth live på Imagines final i Uddevalla i maj 2016

För den som vill se band som nämns i artikeln live i Gästrikland den närmsta tiden finns flera alternativ - se faktarutan nedan. Framöver kommer Moth ta en liten paus från att gigga i Gävle och låta folk andas ett tag. Målet är att spela på större scener i landet som En Arena, Fryshuset, Sticky Fingers, Belsepub och gärna Gefle Metal Festival 2017.

Fotnot: We Are Authority och As We Face Reality tillhör Medborgarskolan och repar alltså inte på Bilda Brynäs.

....

Giglista

* Sandviken Open Stage med As We Face Reality, Restaurang Bolaget, Sandviken, fredag 30 september, 17.00,

* We Are Authority och The False Shepherd, Rack N Roll, Gävle, lördag 1 oktober, klockan, 22.00.

* Metalkväll med We Are Authority och As We Face Reality, Blå Scenen, Stadsbiblioteket, Gävle, onsdag 5 oktober, 19.30.

* Skitarg och Moth med födelsedagsfest för Barnet och Don Foster, Rack N Roll, Gävle, lördag 8 oktober, 19.00 till 02.00.

* Moth är förband till Overworld, Stockholms Copperfields, Stockholm, torsdag 22 oktober.

...

Länkar:

Moth på Facebook

We Are Authority på Facebook

As We Face Reality på Facebook

Florian Olssons soloprojekt på Soundcloud

Trummisen i We Are Authoritys soloprojekt Dr. Dreamboy på Soundcloud